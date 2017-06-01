Багрій продає золедронову кислоту по реєстровій ціні МОЗ, а конкурент – у рази дешевше

Кілька медичних закладів у різних регіонах України замовили золедронову кислоту за цінами у кілька разів нижчими від рекомендованих оптово-відпускних цін МОЗ. Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей« фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Мова йде про Золедронову кислоту-Віста виробництва «Актавіс Італія С.п.А.», яку застосовують під час лікування онкохворих.

Департаменту охорони здоров’я КМДА у грудні 2016 року вдалося замовити препарат у 3,5 рази дешевше від ціни з реєстру МОЗ. ТОВ «Мед-Трейд» погодилось постачати золедронову кислоту по 424 грн за упаковку (1 флакон концентрату для розчину для інфузій, 4мг/5мл). Тоді як у реєстрі МОЗ ціна на італійський препарат встановлена на рівні 1545 грн (1 дол.=22,07 грн).

Цей же постачальник отримав підряди ще кільових держустанов з ціною значно меншою від реєстрової – ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (у 3,2 рази) і ГП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» (у 3 рази), Херсонська обласна клінічна лікарня (2,5 рази).

З 12 випадків замовлення лікарнями препарату у період з вересня 2016 по березень 2017 року зафіксовано лише два випадки перевищення рекомендованої ціни. Так, КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» замовило у ТОВ «Компанія «Укроптпостач» золедронову кислоту за ціною, що 10% перевищує оптово-роздрібну (1722,70 грн) і КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» у ТОВ «Фармадіс» – на 13,8% дорожче (1792,25 грн). Ці фірми входять до групи Петра Багрія, президента асоціації «Виробники ліків України».

Нагадаємо, фірма «Мед-трейд» Володимира Стефаніва за даними моніторингу «Наших грошей» також визначалась постачальником онкопрепаратів Паклітаксел та Епірубіцин по цінам значно меншим, ніж у фірм Багрія.

Замовник Переможець ціна договору, грн оптово-роздрібна ціна МОЗ, грн дата договору Департамент охорони здоров’я КМДА ТОВ «Мед-Трейд» 424,68 1545,15 2016-12-30 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» ТОВ «Мед-Трейд» 478,10 1545,00 2016-12-26 ГП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» ТОВ «Мед-Трейд» 513,60 1545,00 2016-11-02 Херсонська обласна клінічна лікарня ТОВ «Мед-Трейд» 599,20 1545,00 2017-03-20 КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» РОР ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 749,00 1545,00 2016-12-26 КЗ Київської обласної ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» ТОВ «Мед-Трейд» 802,50 1545,00 2017-03-15 КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 994,62 1545,00 2016-12-13 Волинська обласна клінічна лікарня ТОВ «Фармадіс» 1052,16 1545,00 2016-11-03 КЗ Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр ТОВ «Фармадіс» 1119,22 1545,00 2017-03-20 КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.» 1289,35 1545,00 2016-12-16 КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 1722,70 1545,00 2016-12-09 КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» ТОВ «Фармадіс» 1792,25 1545,00 2016-12-14 Середня ціна замовлення 961,45

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