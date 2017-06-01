Багрій продає золедронову кислоту по реєстровій ціні МОЗ, а конкурент – у рази дешевше

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
01 Червня 2017
Кілька медичних закладів у різних регіонах України замовили золедронову кислоту за цінами у кілька разів нижчими від рекомендованих оптово-відпускних цін МОЗ. Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей« фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Мова йде про Золедронову кислоту-Віста виробництва «Актавіс Італія С.п.А.», яку застосовують під час лікування онкохворих.
Департаменту охорони здоров’я КМДА у грудні 2016 року вдалося замовити препарат у 3,5 рази дешевше від ціни з реєстру МОЗ. ТОВ «Мед-Трейд» погодилось постачати золедронову кислоту по 424 грн за упаковку (1 флакон концентрату для розчину для інфузій, 4мг/5мл). Тоді як у реєстрі МОЗ ціна на італійський препарат встановлена на рівні 1545 грн (1 дол.=22,07 грн).
Цей же постачальник отримав підряди ще кільових держустанов з ціною значно меншою від реєстрової – ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (у 3,2 рази) і ГП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» (у 3 рази), Херсонська обласна клінічна лікарня (2,5 рази).
З 12 випадків замовлення лікарнями препарату у період з вересня 2016 по березень 2017 року зафіксовано лише два випадки перевищення рекомендованої ціни. Так, КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» замовило у ТОВ «Компанія «Укроптпостач» золедронову кислоту за ціною, що 10% перевищує оптово-роздрібну (1722,70 грн) і КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» у ТОВ «Фармадіс» – на 13,8% дорожче (1792,25 грн). Ці фірми входять до групи Петра Багрія, президента асоціації «Виробники ліків України».
Нагадаємо, фірма «Мед-трейд» Володимира Стефаніва за даними моніторингу «Наших грошей» також визначалась постачальником онкопрепаратів Паклітаксел та Епірубіцин по цінам значно меншим, ніж у фірм Багрія.
|Замовник
|Переможець
|ціна договору, грн
|оптово-роздрібна ціна МОЗ, грн
|дата договору
|Департамент охорони здоров’я КМДА
|ТОВ «Мед-Трейд»
|424,68
|1545,15
|2016-12-30
|ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»
|ТОВ «Мед-Трейд»
|478,10
|1545,00
|2016-12-26
|ГП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер»
|ТОВ «Мед-Трейд»
|513,60
|1545,00
|2016-11-02
|Херсонська обласна клінічна лікарня
|ТОВ «Мед-Трейд»
|599,20
|1545,00
|2017-03-20
|КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» РОР
|ТОВ «Компанія «Укроптпостач»
|749,00
|1545,00
|2016-12-26
|КЗ Київської обласної ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер»
|ТОВ «Мед-Трейд»
|802,50
|1545,00
|2017-03-15
|КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»
|ТОВ «Компанія «Укроптпостач»
|994,62
|1545,00
|2016-12-13
|Волинська обласна клінічна лікарня
|ТОВ «Фармадіс»
|1052,16
|1545,00
|2016-11-03
|КЗ Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
|ТОВ «Фармадіс»
|1119,22
|1545,00
|2017-03-20
|КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада
|ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.»
|1289,35
|1545,00
|2016-12-16
|КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»
|ТОВ «Компанія «Укроптпостач»
|1722,70
|1545,00
|2016-12-09
|КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»
|ТОВ «Фармадіс»
|1792,25
|1545,00
|2016-12-14
|Середня ціна замовлення
|961,45
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