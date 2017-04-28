Закупівельні ціни на ліки в Україні

Що це?

Це екселівський файл з даними про всі-всі-всі закупівлі лікарських засобів, які оформлялись будь-якими установами через систему «Прозорро» з 1 вересня 2016 року по кінець березня 2017 року. Тут і тюрми, і лікарні, і інтернати. Тут і відкриті торги, і допороги. Сюди потрапили усі закупівлі з вказаним замовником предметом «ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція».

У цьому файлі є колонка – ціна за одиницю. І це наше досягнення. Ми вручну відкрили угоди і специфікації у 9400 лотах. Замовники викладають ці дані у сканованих пдфах. Ми перенесли звідти цифри в ексель, щоб зробити їх юзабельними.

Навіщо це?

Ви можете робити будь-які вибірки для порівняння. Наприклад, вибрати усі закупівлі одного препарату по всій Україні. Ви можете зробити вибірку по будь-якому регіону. Головне, що ви побачите – це різниця в цінах у різних замовників.

Як цим користуватись?

Скачайте файл собі на комп’ютер. У ньому дві сторінки, бо ексель не витримує більше 65000 рядків на одній сторінці. Тому будь-який повний пошук треба робити спочатку на одній сторінці, а потім на другій.

Сформуйте свій запит, вибравши щось у випадаючій менюшці у будь-якій цікавій вам колонці.

Отримані вибірки з обох сторінок скопіюйте у новий файл (контрол-А, контрол-С, контрол-V) для подальшої обробки.

Уніфікуйте фасування. Ми переписували з першоджерельних угод все так, як там було вказано. Тому у вашій вибірці будуть різні фасування у колонці «опис (вид, доза, об’єм)». Для правильного аналізу ви маєте вибрати вручну одне фасування. Для цього ви мусите просто видаляти зі свого робочого файлу рядки з непотрібними вам даними.

Уніфікуйте ціну. Замовники в угодах вказували дані хто як – хто з ПДВ, хто без. Для коректного порівняння приведіть все у якийсь один формат. Наприклад у найбільш поширений – з ПДВ, який платять ТОВки та ППшки. Для цього зробіть наступні кроки.

У «пдвшній» кліточці поряд з колонкою «ціна без ПДВ» наберіть знак =, потім туцніть мишкою у сусідню кліточку, де вказана ціна без ПДВ, після цього наберіть знак множення* і наберіть 1,07 і нажміть ентер. Ось так ви до цифри з колонки без ПДВ додали медичний податок 7%. Тепер отриманий результат скопіюйте «контрол-С» і вставте «контрол-V» у всі пусті клітинки в колонці ціна з ПДВ.

Ранжуйте і сортуйте далі на свій смак як це дозволяє ексель.

Як точно розгледіти завищені ціни?

Ви можете екселівським інструментом вирахувати середню ціну по колонці і бачити хто дешевше, хто дорожче.

Ви можете подивитись ціну в аптеках за допомогою гугля.

Ви можете порівняти з оптово-відпускними цінами в реєстрі МОЗ – качайте Reestr_lz_stanom_na_16.03.2017.

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