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Одеський «порошенківець» найдорожче по всій Україні купує у Багрія препарат для онкохворих

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Олег Лук’янчук

Найдорожчий в Україні препарат Паклітаксел для онкохворих за останні місяці придбала комунальна установа «Одеський обласний онкологічний диспансер».

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

Одесити придбали Паклітаксел-Віста (6 мг/мл по 43,33 мл (260 мг) №1) по 6 472 грн. на допороговій закупівлі 14 листопада.

Це найдорожчий показник серед десяти медичних установ, які публікували дані про свої закупівлі цього препарату з жовтня 2016 року. Більшість цих закупівель була проведена в діапазоні від 5800 до 6400 гривень за флакон, що значно дорожче від ринкових цін. В аптеках Києва концентрат у такому дозуванні можна придбати по 3000-4500 грн.

Майже у всіх випадках коштовного продажу Паклітаекселу виступали фірми «Укроптпостач» і «Фармадіс» з групи Петра Багрія.

Лише одна медична установа провела закупівлю цього препарату саме у такому дозуванні по ціні, яка відповідає роздрібним мережам. Це вдалось зробити Дніпропетровському облздраву, який купив Паклітаксел у ТОВ «Мед-Трейд» Володимира Стефаніва по 4 162 грн. за флакон.

Ще дешевше вдалось купити Паклітаксел Закарпатському онкодиспансеру – концентрат у більшому дозуванні 6 мг/мл по 50 мл (300 мг) у флаконах №1 обійшовся у 2 290 грн. При цьому закарпатці купували концентрат у тої ж фірми «Укроптпостач» Багрія.

За даними Одеського кризового медіа центру, онкодиспансер окрім Паклітакселу також дорого купує інші препарати – Доксорубіцин, Іринсиндан.

Одеський обласний онкологічний диспансер у 2015 році очолив Олег Лук’янчук, який раніше очолював хірургічну службу клініки Одеського національного медичного університету. На посаду він потрапив після того, як тодішній радник голови Одеської ОДА Марія Гайдар приїхала у диспансер з ревізією і заявила про наявність у ній аптечної мафії. Тодішній керівник диспансеру покинув посаду, його місце за результатами конкурсу зайняв Лук’янчук і зберіг її при новому губернаторі Максиму Степанову.

У 2015 році Лук’янчук балотувався до Одеської облради від Блоку Петра Порошенка

Ціни на концентрат для розчину для інфузій Паклітаксел (6 мг/мл по 43,33 мл (260 мг) №1) на закупівлях цієї зими

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» 6 472 ТОВ «Компанія Укроптпостач» 14.11.2016
КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» 6 441 ТОВ «Фармадіс» 01.11.2016
КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 6 376 ТОВ «Фармадіс» 14.12.2016
КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада 6 369 ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.» 16.12.2016
КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» 6 356 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 09.12.2016
Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради 5 961 «Компанія «Укроптпостач» 20.12.2016
Чернігівський обласний онкологічний диспансер 5 947 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 19.12.2016
Миколаївський обласний онкологічний диспансер Миколаївської обласної ради 5 885 ТОВ «Фармадіс» 14.11.2016
Управління охорони здоровя Чернігівської ОДА 5 810 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 14.12.2016
Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА 4 162 ТОВ «Мед-Трейд» 26.12.2016

 

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