Одеський «порошенківець» найдорожче по всій Україні купує у Багрія препарат для онкохворих

28 Лютого 2017
Найдорожчий в Україні препарат Паклітаксел для онкохворих за останні місяці придбала комунальна установа «Одеський обласний онкологічний диспансер».
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
Одесити придбали Паклітаксел-Віста (6 мг/мл по 43,33 мл (260 мг) №1) по 6 472 грн. на допороговій закупівлі 14 листопада.
Це найдорожчий показник серед десяти медичних установ, які публікували дані про свої закупівлі цього препарату з жовтня 2016 року. Більшість цих закупівель була проведена в діапазоні від 5800 до 6400 гривень за флакон, що значно дорожче від ринкових цін. В аптеках Києва концентрат у такому дозуванні можна придбати по 3000-4500 грн.
Майже у всіх випадках коштовного продажу Паклітаекселу виступали фірми «Укроптпостач» і «Фармадіс» з групи Петра Багрія.
Лише одна медична установа провела закупівлю цього препарату саме у такому дозуванні по ціні, яка відповідає роздрібним мережам. Це вдалось зробити Дніпропетровському облздраву, який купив Паклітаксел у ТОВ «Мед-Трейд» Володимира Стефаніва по 4 162 грн. за флакон.
Ще дешевше вдалось купити Паклітаксел Закарпатському онкодиспансеру – концентрат у більшому дозуванні 6 мг/мл по 50 мл (300 мг) у флаконах №1 обійшовся у 2 290 грн. При цьому закарпатці купували концентрат у тої ж фірми «Укроптпостач» Багрія.
За даними Одеського кризового медіа центру, онкодиспансер окрім Паклітакселу також дорого купує інші препарати – Доксорубіцин, Іринсиндан.
Одеський обласний онкологічний диспансер у 2015 році очолив Олег Лук’янчук, який раніше очолював хірургічну службу клініки Одеського національного медичного університету. На посаду він потрапив після того, як тодішній радник голови Одеської ОДА Марія Гайдар приїхала у диспансер з ревізією і заявила про наявність у ній аптечної мафії. Тодішній керівник диспансеру покинув посаду, його місце за результатами конкурсу зайняв Лук’янчук і зберіг її при новому губернаторі Максиму Степанову.
У 2015 році Лук’янчук балотувався до Одеської облради від Блоку Петра Порошенка
Ціни на концентрат для розчину для інфузій Паклітаксел (6 мг/мл по 43,33 мл (260 мг) №1) на закупівлях цієї зими
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер»
|6 472
|ТОВ «Компанія Укроптпостач»
|14.11.2016
|КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер»
|6 441
|ТОВ «Фармадіс»
|01.11.2016
|КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»
|6 376
|ТОВ «Фармадіс»
|14.12.2016
|КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада
|6 369
|ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.»
|16.12.2016
|КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»
|6 356
|ТОВ «Компанія «Укроптпостач»
|09.12.2016
|Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради
|5 961
|«Компанія «Укроптпостач»
|20.12.2016
|Чернігівський обласний онкологічний диспансер
|5 947
|ТОВ «Компанія «Укроптпостач»
|19.12.2016
|Миколаївський обласний онкологічний диспансер Миколаївської обласної ради
|5 885
|ТОВ «Фармадіс»
|14.11.2016
|Управління охорони здоровя Чернігівської ОДА
|5 810
|ТОВ «Компанія «Укроптпостач»
|14.12.2016
|Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА
|4 162
|ТОВ «Мед-Трейд»
|26.12.2016
Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017
Як 400 000 доларів перетворились у папірчик
25 Лютого 2017