Обласний онкоцентр купив Епірубіцин у Багрія вдвічі дорожче, ніж Інститут раку не у Багрія

«Київський обласний онкологічний диспансер» став лідером по дороговизні препаратів від групи Петра Багрія, тоді як Національний інститут раку купує у іншого постачальника по найнижчій ціні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

«Київський обласний онкологічний диспансер» зайняв перші позиції по закупівлі Епірубіцину (у двох дозуваннях) і розділив з Одеським онкодиспасером друге місце по Доксорубіцину. У закупівлях Вінорельбіну кияни також значно випередили Національний інститут раку, який у всіх рейтингах опинився на останньому місці.

Найкоштовніші препарати медикам пропонували компанії «Фармадіс» та «Укроптпостач» з групи Петра Багрія, яка вже багато років є найбільшим постачальником онкопрепаратів в Україні.

Найдешевше постачала Національному інституту раку вказані препарати фірма «Мед-трейд». Вінорельбін був дешевшим на чверть, Доксорубіцин – на третину від лідерів рейтингів.

Різниця по Епірубіцину (25 мл) була ще більш разючою – Інститут купив його удвічі дешевше від Київського обласного онкоцентру (620 грн. проти 1187 грн.).

Цей тендер Київського обласного онкоцентру на Епірубіцина та три десятки інших препаратів на загальну суму 9,95 млн грн. був проведений за процедурою відкритих торгів.

Під час торгів фірма «Медфарком-центр» скаржилась замовнику на дискримінаційні умови торгів. У тому числі була скарга на те, що замовник поєднав в одному лоті препарати, на які в Україні є монополія одного виробника. Відтак фірма просили розбити тендер на окремі лоти, щоби дозволити конкуренцію між різними препаратами там де це можливо.

У відповідь тендерний комітет повідомив, що він може, але не зобов’язаний дробити своє замовлення за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника. Тому було вирішено не виконувати цю вимогу про дроблення предмету закупівлі на окремі препарати (тексти скарги і відповіді – нижче).

Відтак єдиним конкурентом «Фармадісу» було ТОВ «Людмила-фарм» Олени Миронової та Костянтина Грошева (ця компанія була найбільшим постачальником Мінздраву за часів Януковича і мала за ті поставки кримінальне провадження, яке зрештою так і не дійшло до звинувачення). В ході торгів жоден з конкурентів не знизив ціну, відтак різниця з очікуваною ціною замовника склала лише 0,5%.

Керівником Київського обласного онкоцентру з 2014 року є Ігор Лопотко.

Епірубіцин розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл по 25 мл у флаконі № 1

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 1187,70 ТОВ «Фармадіс» 14.12.2016 КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» 963,00 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 09.12.2016 КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада 752,21 ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.» 16.12.2016 ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер» 682,93 ТОВ «Бадм-Б» 22.12.2016 Національний інститут раку 620,60 ТОВ «Мед-Трейд» 08.12.2016

Епірубіцин розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 374,50 ТОВ «Фармадіс» 14.12.2016 КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» 321,00 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 09.12.2016 КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада 219,35 ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.» 16.12.2016 Національний інститут раку 203,30 ТОВ «Мед-Трейд» 08.12.2016

Доксорубіцин-Віста концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, по 25 мл (50 мг) №1

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору ДП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» 645,21 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 12.12.2016 КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 640,93 ТОВ «Фармадіс» 14.12.2016 КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» 640,93 ТОВ «Компанія Укрпостач» 14.11.2016 КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» 588,50 ТОВ «Фармадіс» 01.11.2016 Миколаївський обласний онкологічний диспансер Миколаївської обласної ради 588,50 ТОВ «Фармадіс» 14.11.2016 Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради 583,15 «Компанія «Укроптпостач» 20.12.2016 КП «Закарпатський обласний кліничний онкологичний диспансер» 446,51 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 13.12.2016 Національний інститут раку 438,70 ТОВ «Мед-Трейд» 05.12.2016

Вінорельбін-Віста концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл по 5 мл (50мг)у флаконі; по 1 флакону в пачці картонній з маркуванням українською мовою

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» 2352,93 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 27.12.2016 КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада 2332,60 ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.» 16.12.2016 КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 2245,93 ТОВ «Фармадіс» 14.12.2016 Національний інститут раку 1829,70 ТОВ «Мед-трейд» 08.12.2016

Скарга на дискримінаційні умови тендеру Київського обласного онкоцентру

Для забезпечення основних принципів здійснення процедури публічних закупівель викладених в ЗУ «Про публічні закупівлі», ст.3 Принципи здійснення закупівель, а саме добросовісна конкуренція серед учасників та недискримінація учасників просимо Вас розділити предмет закупівлі Код згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010:21.20.1 Ліки (код згідно основного словника національногокласифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”:(33600000-6 Фармацевтична продукція)) на окремі Лоти, оскільки зосередження в одному лоті 29 найменувань різних лікарських засобів, штучно унеможливлює доступ до зазначених торгів, оскільки участь в закупівлі може прийняти лише компанія, що має повний перелік препаратів та створює монопольне становище для окремих учасників ринку. Хочемо також зазначити, що Замовник в розділі «Загальні вимоги», пункті 8 документації торгів вимагає надання «Оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів конкретно на цю процедуру закупівлі.». Однак, одним з лікарських препаратів, що Замовник має намір закупити та входить до складу загального предмету закупівлі є препарат Бевацизумаб, концентрат для розчину для інфузій по 400 мг/16 мл №1. Згідно з відомостями Державного реєстру “Державного реєстру лікарських засобів України” станом на 21.10.2016 року в Україні зареєстрований лише один лікарський засіб АВАСТИН® /AVASTIN® . Концентрат для розчину для інфузій по 100 мг/4 мл та 400 мг/16 мл у флаконах № 1, міжнародне непатентоване найменування: Bevacizumab\Бевацизумаб, виробництва Дженентек Інк., США для Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, США/Швейцарія Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, ШвейцаріяРош Діагностикс ГмбХ, Німеччина для Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Німеччина/Швейцарія. Враховуючи викладене, лікарський засіб АВАСТИН® /AVASTIN® . Концентрат для розчину для інфузій по 100 мг/4 мл та 400 мг/16 мл у флаконах № 1, міжнародне непатентоване найменування: Bevacizumab\Бевацизумаб може запропонувати лише один виробник Дженентек Інк., США для Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, США/Швейцарія Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, ШвейцаріяРош Діагностикс ГмбХ, Німеччина для Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Німеччина/Швейцарія. Таким чином, включивши до предмета закупівлі препарат, який може запропонувати лише один виробник, Замовник обмежив коло потенційних учасників Процедури закупівлі та встановив дискримінаційну вимогу у Документації торгів. Відсутнє чітке обґрунтування необхідності об’єднання препаратів різних анатомо –терпапевтичних-хімічних груп в один лот. Відповідно, до вищезгаданого просимо Вас внести зміни в ДКТ, а саме розділити предмет закупівлі код згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010:21.20.1 Ліки (код згідно основного словника національногокласифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”:(33600000-6 Фармацевтична продукція)) на окремі Лоти.

Відповідь тендерного комітету

Повідомляємо, що у відповідності до статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показниками третьої – п’ятої цифр основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Також, відзначаємо, що Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Таким чином, замовник має право, але не зобов’язаний, визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти). Враховуючи вищенаведене, замовником прийнято рішення щодо проведення даної процедури в цілому без поділу предмета закупівлі на лоти.

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