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Київський онкодиспансер замовив золедронову кислоту у Багрія вчетверо дорожче від академіків

19 Квітня 2017

Київський та Херсонський обласні онокдиспансери наприкінці минулого року уклали угоди на придбання Золедронової кислоти-Віста з ТОВ «Фармадіс» і ТОВ «Компанія «Укроптопостач» з групи Петра Багрія за рекордно високими цінами.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 8 угод на купівлю Золедронової кислоти-Віста (концентрату для розчину для інфузій , 4 мг/5мл у флаконі), що були укладені медичними організаціями та установами з різних регіонів України протягом листопаду-грудня 2016р.

Розбіг цін перевищив 4 рази.

Найнижчі були зафіксовані в угодах з ТОВ «Мед-Трейд». Департамент охорони здоров’я Київської райдержадміністрації домовився із ним про купівлю за 424,68 грн за флакон, а Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України – за 478,10 грн за флакон.

Усі інші угоди було укладено за суттєво більшими цінами. Приміром, у той самий день, що і ННЦ радіаційної медицини, Рівненський обласний онкодиспансер підписав документи з іншим продавцем – ТОВ «Компанія Укроптпостач» за ціною 749,00 грн за флакон.

А рекордсменами з дорожнечі стали Херсонський обласний онкодиспансер, який домовився зі вже згадуваним ТОВ «Компанія «Укроптпостач» за 1722,70 грн за флакон, і Київський обласний онкодиспансер, що уклав угоду з ТОВ «Фармадіс» за 1792,25 грн за флакон.

ТОВ «Фармадіс» і ТОВ «Компанія «Укроптпостач» входять до т.зв. групи Петра Багрія, президента асоціації «Виробники ліків України».

Київський обласний онкологічний диспансер очолює колишній керівник департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олег Ременник.

Головним лікарем Херсонського обласного онкологічного диспансеру є Ірина Сокур. ЇЇ чоловік Олег Сокур був завідувачем сектору у Херсонському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Ірина Сокур задекларувала за минулий рік зарплату з основним місцем роботи (184,3 тис. грн), за сумісництвом (10,7 тис. грн) і доходи від підприємницької діяльності у підприємстві з 100% іноземною інвестицією «Квінтайлс Україна» (873,6 тис. грн). Варто зазначити, що згідно декларації чоловіка Ірина Сокур отримала у 2016р. таку саму суму, але від підприємницької діяльності в іншій фірмі – ТОВ «Парексел-Україна».

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 1792,25 ТОВ «Фармадіс» 2016-12-14
КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» 1722,70 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 2016-12-09
КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізька обласна рада 1289,35 ТОВ «Медичний Центр М.Т.К.» 2016-12-16
Волинська обласна клінічна лікарня 1052,16 ТОВ «Фармадіс» 2016-11-03
КУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» 994,62 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 2016-12-13
КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» РОР 749,00 ТОВ «Компанія «Укроптпостач» 2016-12-26
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» 478,10 ТОВ «Мед-Трейд» 2016-12-26
Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 424,68 ТОВ «Мед-Трейд» 2016-12-30

 

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