НОВИНИ

28.04.2017

Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Лікарні у Львові і Тернополі вподобали інгаляційний наркоз на чверть дорожче від реєстру МОЗ

Тюремники роздали 161 мільйон на дорогі харчі, викинувши конкурентів через ліквідацію СЕС

Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

«Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

«Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

28 Квітня 2017

Новопетрівська сільська рада Вишгородського району Київської області 26 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «АМК Рем-Буд» замовила будівництво дитячого садка за 40,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року в Нових Петрівцях мають збудувати дитсадок на 230 місць за 32,22 млн грн., придбати меблів та інвентарю на 3,05 млн грн., а також влаштувати інженерні мережі та кабельні лінії, благоустроїти та озеленити територію. Локальні кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на будівельні матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Опосередкована вартість зведення садка становить 140 тис грн. за місце. За даними Мінрегіонрозвитку, нині будівництво дитячих установ коштує 109 тис грн., що на 22% дешевше.

На заробітну плату піде 4,63 млн грн., тобто 11% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено трохи більше двох відсотків – 970 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування у розмірі 7,20 млн грн., у 2018-2019 роках – по 11,07 млн грн, а в 2020 році – 11,05 млн грн.

Ціна угоди на 40% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 67,46 млн грн.

«АМК Рем-Буд» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить депутату Синяківської сільради Вишгородського району від партії «Наш край» Андрію Куковенку. Його батько Михайло Куковенко був позапартійним депутатом тієї ж сільради минулого скликання.

Усього з 2013 року фірма отримала підрядів на Київщині на 67,72 млн грн.

На нинішніх торгах конкурентами були ТОВ «Будгарант Плюс», ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», ТОВ «Євробуд» і ТОВ «Кумід». Перші дві фірми після аукціону вимагали відхилити пропозицію переможця через недоліки документів, але замовник відповів, що вона розглядається на відповідність вимогам у встановлений законом термін.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді
26 Квітня 2017

Карта скарбів Миколи Злочевського, Карла Волоха і Біллі Бонса
23 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.04.2017

Київщина Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Київщина Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Донецьк Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

Суми В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

Дніпро «Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

Крим На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Черкаси «Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Херсон Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Київ Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Рівне Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Суми Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Київ Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ