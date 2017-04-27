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27.04.2017

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Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

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1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Запорізький губернатор-сбушник написав на «Наші гроші» заяву в поліцію

Новопсковське медоб’єднання замовило у комунальній аптеці преднізолон, суттєво дорожчий від реєстру МОЗ

Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

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Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

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25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році

27 Квітня 2017

 

Найменування об’єкта Одиниця місткості Вартість одиниці місткості

(з урахуванням ПДВ), грн.
Адміністративні будинки кв. м  загальної площі 17 721
Загальноосвітні школи учнівське місце 85 824
Дитячі установи місце 108 841
Поліклініки відвідування в зміну 135 316
Лікарні ліжко-місце 667 669
Будинки садибного типу з госпбудівлями кв. м загальної площі 15 608

Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

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Рівне Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Суми Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

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Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Чернігів Суд призначив 5 років тюрми начальнику районо, який розтратив 230 тисяч на реконструкції школи за 2 мільйони

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