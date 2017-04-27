Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році

27 Квітня 2017
|Найменування об’єкта
|Одиниця місткості
|Вартість одиниці місткості
(з урахуванням ПДВ), грн.
|Адміністративні будинки
|кв. м загальної площі
|17 721
|Загальноосвітні школи
|учнівське місце
|85 824
|Дитячі установи
|місце
|108 841
|Поліклініки
|відвідування в зміну
|135 316
|Лікарні
|ліжко-місце
|667 669
|Будинки садибного типу з госпбудівлями
|кв. м загальної площі
|15 608
Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
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