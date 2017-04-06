«Адвокат» зі справи Онищенка вийшов під зменшену до 3 мільйонів заставу

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06 Квітня 2017

Фігурант «газової справи» Олександр Сергієнко вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 3,2 млн грн. Про це повідомило джерело «Наших грошей».

Заставу у розмірі 3,2 млн грн 3 квітня на рахунок Солом’янського райсуду столиці за Сергієнка внесли дві невідомі жінки.

Нагадаємо, 31 березня слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва Людмила Кізюн залишила Сергієнка під вартою, зменшивши йому розмір застави з 5 млн грн до 3,2 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції 7 квітня.

За даними слідства, Сергієнко мав безпосереднє відношення до функціонування ряду підприємств, залучених до схеми. Так, він керував діями офіційних керівників компаній, «Карпатнадраінвест», Фірма «Хас», «Надра Геоцентр», «Нафтогаз Трейд», «Газтранспроект» та інших підконтрольних нардепу Олександру Онищенку підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі діяльності.

У судових засіданнях прокурори, зокрема, наводили дані вилученого блокнота Сергієнка щодо сум хабарів, які мали передаватися на потреби функціонування схеми. Крім того, був зачитаний допит свідка, який розповів як Сергієнко просив його відмовитися від дачі показів у НАБУ і не впізнавати іншу підозрювану по справі – Мар’яну Гречанюк.

Як повідомлялося, раніше суддя Кізюн відпустила під домашній арешт двох інших фігурантів справи – колишнього першого заступника голови правління «Укргазвидобування» Олександра Сомова і Юрія Смаглюка, який за даними слідства був виконавцем в схемі.

Також попри заперечення прокурорів САП суддя Солом’янського райсуду Тарас Оксюта у лютому відпустив під домашній арешт фігурантку «газової справи» Мар’яну Гречанюк.

Інший фігурант справи Сергій Свіченко, який з літа минулого року перебував під домашнім арештом, в лютому цього року втік. Зараз він перебуває в розшуку.

Крім того, після зменшення апеляційним судом розміру застави з 50 до 10 млн грн після внесення цих коштів вийшов з-під варти колишній заступник голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Вадим Шленчак.

Також була внесена застава за ще одного фігуранта справи – главу ДФС Романа Насірова. 100 млн грн застави за нього внесли дружина і тесть.

На сьогодні у «газовій справі» понад 20 підозрюваних. З них із 7 особами було укладено угоди про визнання винуватості. Ще стосовно 8 осіб (серед них згадані вище Сергієнко, Гречанюк, Смаглюк, Шленчак і Сомов) досудове розслідування фактично завершено – підозрювані ознайомлюються з матеріалами і справи будуть передані до суду.

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