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Ще до вручення підозри Насірову суд відпустив додому екс-топ-чиновника «Укргазвидобування» Сомова

03 Березня 2017

Слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Людмила Кізюн відпустила колишнього першого заступника голови правління «Укргазвидобування» Олександра Сомова під цілодобовий домашній арешт. Відповідна ухвала була прийнята 2 березня.

Клопотання про зміну запобіжного заходу подав адвокат Сомова. Захисник надав суду довідку про звернення батька Сомова до клініки «Оберіг» і встановлений йому там діагноз, дані стосовно майна дружини колишнього топ-менеджера, витяг з кримінального провадження і копію ухвали Апеляційного суду м. Києва від 22 лютого, якою він був залишений під вартою, але розмір застави при цьому було зменшено з 50 млн грн до 20 млн грн.

При цьому суддя Кізюн почала вимагати ухвалу суду першої інстанції, якою йому було обрано запобіжний захід, але не від захисника Сомова, який подавав клопотання про зміну заходу, а від прокурора. Відповідно до ст. 201 КПК, саме захисник, який звертається з клопотанням, має додати до нього матеріали.

Нагадаємо, раніше під заставу у 10 млн грн вийшов колишній заступник голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Вадим Шленчак.

Крім того, під домашній арешт була відпущена ще одна фігурантка справи Онищенка Мар’яна Гречанюк.

А перед цим підозрюваний по «газовій справі» Сергій Свіченко не вніс заставу і наразі перебуває у розшуку.

2 березня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову ДФС та повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем. У день затримання Насіров несподіван захворів. Наразі він перебуває у лікарні, де біля його палати чергують працівники НАБУ.

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