За Насірова внесли заставу 100 мільйонів, він ось-ось вийде на свободу

За голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 100 млн грн. Цю інформацію «Нашим грошам» повідомило джерело, а згодом підтвердили і у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Заставу внесли дружина і тесть Насірова – Катерина Глімбовська та її батько Олександр Глімбовський.

Після перевірки даних про сплату застави працівниками СІЗО Насіров зможе покинути ізолятор. Це може відбутися сьогодні-завтра.

Як повідомило САП, на підозрюваного згідно ухвали суду покладено наступні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

носити електронний засіб контролю.

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

В випадку невиконання підозрюваним вищезазначених обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або, якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Нагадаємо, Роман Насіров був затриманий 2 березня. Йому було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, Насіров у 2015-2016 рр, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка дав незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», що призвело до нанесення державі збитків на 2 млрд грн..

У день затримання Насіров терміново ліг у лікарню «Феофанія». Кілька діб його адвокати переконували, що у глави ДФС інфаркт, однак у підсумку це не підтвердилося, і Насіров взяв участь у судовому засіданні.

7 березня Солом’янський райсуд Києва ухвалив рішення про взяття глави ДФС під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави в 100 млн грн. 13 березня Апеляційний суд м. Києва залишив це рішення без змін.

Катерина Глімбовська – це донька власника будівельної корпорації «Альтіс» Олександра Глімбовського, чиї компанії за останні шість років виграли державні тендери на 3,39 млрд грн.

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