Важливий фігурант справи Онищенка не вніс заставу і втік (додано)

(додано повідомлення Холодницького)

Фігурант так званої «газової справи» Сергій Свіченко втік і наразі перебуває у розшуку. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із судового засідання, де розглядалося питання стосовно запобіжного заходу іншому підозрюваному.

Колишній директор ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» Сергій Свіченко перебував шість місяців під домашнім арештом. Відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Відтак, детективи НАБУ в лютому подали клопотання про обрання Свіченку нового запобіжного заходу. Суд обрав для нього заставу у розмірі 20 млн грн, яку він повинен був внести протягом п’яти днів. Однак, Сергій Свіченко цього не зробив. І наразі його місце перебування невідоме.

Нагадаємо, Свіченко підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За даними слідства, Свіченко, зокрема, подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню Онищенка товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з «Укргазвидобуванням». На сьогодні встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн грн.

Відзначимо, що Свіченко влітку 2016-го, коли почалися затримання у справі Онищенка, вже намагався виїхати з України. 28 червня його затримали при спробі перетину кордону з Росією, де в нього є родичі і знайомі.

Після оприлюднення цієї інформації керівник САП Назар Холодницький підтвердив, що Свіченко втік.

«Один з підозрюваних стосовно якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко втік, як це в липні минулого року зробив його «шеф» пан Онищенко. Не знаю чи буде соромно судді, яка так легковажно віднеслася до обґрунтованих доводів прокурорів САП про необхідність взяття під варту підозрюваного Свіченка С.О., безпосередньо після його затримання при спробі втечі на кордоні України з Російською Федерацією. Цікавим є те, що суд “врахував” доводи сторони захисту, що пан Свіченко С.О. їхав до Росії на день народження свого дядька, якому виповнилося 80 років, що знайшло своє відображення у відповідній ухвалі суду і геть не почув доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі підозрюваного. На цей раз, мабуть, підозрюваний Свіченко поїхав привітати когось з «23 фєвраля», – повідомив Холодницький.

17 лютого цього року вісьмом затриманим підозрюваним у «газовій справі» було оголошено про те, що зібрані докази, достатні для складання обвинувального акту. Сторона захисту зараз знайомиться з матеріалами справи.

За даними Холодницького, на даний час у кримінальному провадженні окрім підозрюваного Онищенка О.Р. оголошено в розшук ще вісім підозрюваних.

10 лютого апеляційний суд Києва зменшив у п’ять разів заставу для колишнього заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Вадима Шленчака, що теж проходить по даній справі. Згодом заставу у розмірі 10 млн грн за Шленчака вніс екс-голова правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Владислав Байрака, і затриманий вийшов із СІЗО.

22 лютого апеляційний суд також зменшив заставу з 50 млн грн до 20 млн грн стосовно колишнього першого заступника голови правління «Укргазвидобування» Олександра Сомова.

Детальніше про роль Свіченка в злочинній організації відповідно до даних слідства читайте тут.

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