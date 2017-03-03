Попри дефіцит електронних браслетів суддя відпустив фігурантку справи Онищенка під домашній арешт (фото)

Суддя Солом’янського районного суду м. Києва Тарас Оксюта 23 лютого відпустив фігурантку газової справи Онищенка Мар’яну Гречанюк під домашній арешт попри доводи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсутність вільних засобів електронного контролю на території міста Києва та Київської області.

Про це «Нашим грошам» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Гречанюк була затримана у кримінальному провадженні за фактом розтрати газового конденсату та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Це вже друга справа, у якій Гречанюк є підозрюваною. За кілька днів до цього Апеляційний суд м. Києва теж випустив Гречанюк під домашній арешт вже по газовій справі, хоча фактично здійснення контролю за нею неможливе через відсутність вільних електронних браслетів.

Гречанюк спочатку відмовлялася йти на засідання про обрання запобіжного заходу, посилаючись на погане самопочуття. Однак, дізнавшись про розгляд клопотання суддею Оксютою, вона відразу перестала скаржитись на здоров’я і прийшла на розгляд. Джерело «Наших грошей» пов’язує це з попереднім візитом захисників Онищенка до судді.

Гречанюк є важливим фігурантом схеми, яку розслідує НАБУ і САП. Вона напряму спілкувалася з народним депутатом Олександром Онищенком, і надалі вела переговори з потенційними покупцями. Саме вона підшукала представників товарних бірж і організувала документальне оформлення аукціонів (скидала електронною поштою директорам бірж назви підприємств-переможців та ціну, з якої ці підприємства мали виграти).

Зауважимо, що раніше Гречанюк перебувала під арештом в СІЗО.

Нагадаємо, що інший фігурант справи Онищенка Сергій Свіченко, який з літа минулого року перебував під домашнім арештом, в лютому цього року втік.

Суддя Тарас Оксюта подався на цьогорічний конкурс на посаду члена Вищої ради правосуддя. З 2015 року він займає посаду заступника голови Солом’янського райсуду м. Києва.

Суддя Тарас Оксюта раніше засвітився у скандалі зі спробою рейдерського захоплення ТЦ «Глобус» у Києві. Він у жовтні 2013 року ухвалив рішення про відновлення на посаді директора компанії Олени Морріс, хоча керівником була інша особа – С. Ільченко.

Апеляційний суд згодом скасував рішення судді Оксюти, а член Вищої ради юстиції Андрій Портнов ініціював дисциплінарне провадження щодо судді. Практично одразу Оксюта подав заяву про звільнення за станом здоров’я, однак Верховна Рада так і не голосувала за це. Між тим у зв’язку з цим скандалом з посади голови Солом’янського райсуду столиці пішов Валерій Побережний.

Брат судді Олександр Оксюта раніше працював помічником судді Київського апеляційного адмінсуду, а зараз працює в Окружному адмінсуді м. Києва. До речі, суддя Оксюта цього факту у своїй декларації родинних зв’язків не вказав.

Згідно з даними декларації судді Оксюти за 2016 рік, він заробив 252 тис грн. зарплати, має у власності кімнату в гуртожитку і $20 тис готівки. Судді торік вдалося продати рухоме майно за 540 тис грн (очевидно куплену у 2015-му за 149 тис грн Toyota Camry 2008 року випуску) і купити Volkswagen Passat 2014 р.в. за 540 тис грн.

Відзначимо, що його дружина Людмила Руль також торік поміняла автомобіль: вона продала рухоме майно за 1,3 млн грн і купила з конвеєра нову Audi Q7 за 2,19 млн грн. До речі, дружина заробляє більше за чоловіка: вона працює директором з маркетингу компанії Amstar і у 2016 році заробила 767 тис грн. Крім того, згідно з декларацією судді, вона має готівкою $55 тис, майже 9 тис євро і 20 тис грн. У її власності – квартира на 81,4 кв м на вул. Єлизавети Чавдар у Києві та ділянка в Іванківському районі Київщини. Також вона стала інвестором двох квартир по 77 кв м у будинку, що будується і належить Генпрокуратурі. У вересні минулого року Людмила Руль заснувала ТОВ «Бевеген», основним видом діяльності якого є консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Також поміняли автівки батько судді, власник стоматологічної практики Григорій Оксюта, який у жовтні оформив Volkswagen Touareg 2011 р.в., та тесть Микола Руль, який у серпні став власником Toyota Land Cruiser 200 2011 р.в.

Микола Руль займав керівні посади в «Київрембуд», «Київреконструкція», «Київенерго», Головному управлінні житлового господарства Київської міської державної адміністрації, був заступником голови Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Також він у 2002-2006 рр був помічником народного депутата Петра Сабашука, який у 2014 році знову був обраний до парламенту (БПП). До речі, Сабашук не голосував за зняття недоторканності, затримання і арешт Онищенка.

Брат Людмили Руль – Віталій Руль є засновником ТОВ «НВП «Термобудмонтаж», яке у 2008 і 2010-2013 рр виграв підряди на 13,14 млн грн (реконструкція котелень, систем теплопостачання, ремонт фасадів, теплові лічильники і насосне обладнання). Серед замовників, зокрема, був Департамент ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу Київської ОДА, де працював його батько Микола Руль. У 2015 році Віталій Руль заснував нову компанію – ТОВ «ВК Альтернативне Тепло», яке займається постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

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