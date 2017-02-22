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Банкір «єремеєвців» вніс 10 мільйонів застави за «укргазвидобувного» арештанта Шленчака

22 Лютого 2017

Вадим Шленчак (на передньому плані) і Сергій Костюк (в центрі)

Екс-голова правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Владислав Байрака вніс заставу у розмірі 10 млн грн за колишнього заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Вадима Шленчака. Про це повідомило джерело «Наших грошей».

Таким чином Вадим Шленчак, який був заступником голови правління «Укргазвидобування» за часів Януковича та деякий час після Майдану, вийшов з Київського СІЗО.

Шленчак був затриманий детективами НАБУ 24 січня. У той же день йому було пред’явлено підозру в участі у злочинній організації, підконтрольній нардепу Олександру Онищенку, а також у пособництві у вчиненні розтрати коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених «Укргазвидобуванням» договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС». На сьогодні встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн грн.

Спочатку Шленчаку встановили заставу 50 млн грн. Але 10 лютого Апеляційний суд м. Києва зменшив розмір застави у п’ять разів до 10 млн грн.

Відзначимо, що саме в «Банку інвестицій та заощаджень» влітку минулого року були вилучені $600 тис. Ці гроші лежали у банківській скриньці голови благодійного фонду Олександра Онищенка «Родина» Геннадія Шаманського, який після початку затримання фігурантів «газової справи» втік закордон. Ймовірно, ці гроші Шаманському передав один з основних організаторів схеми Валерій Постний, який наразі перебуває в СІЗО. Шаманський у лютому намагався зняти арешт з вилучених $600 тис, однак суд йому відмовив.

Минулого тижня досудове розслідування стосовно частини підозрюваних по справі Онищенка було завершене, і останні разом із захисниками розпочали ознайомлюватися з матеріалами справи.

Найбільшими акціонерами (по 17,5%) «Банку iнвестицiй та заощаджень» з червня 2016 року є Степан Івахів і Сергій Лагур, співвласники групи компаній «Континіум», до якої входить мережа АЗС WOG. Як відомо, Шленчак – це один із власників мережі АЗС «Калина», яку в 2011 році викупила група компаній WOG.

У жовтні 2015 року суд виправдав колишнього голову правління «Укргазвидобування» Сергія Костюка і його заступника Вадима Шленчака , яких обвинувачували у діях на користь ТОВ «ВОГ Трейдинг», внаслідок чого «Укргазвидобування» недоотримало щонайменше 16,76 млн грн доходів. Йдеться про продаж навесні 2014 року фірмі 18,21 тис т скрапленого газу за заниженими цінами по прямому контракту, а не через біржевий аукціон. У жовтні 2016 року апеляційний суд залишив цей вирок без змін. Зараз справа перебуває в касаційній інстанції.

«Банк iнвестицiй та заощаджень» добре пережив останні бурхливі для банківської системи України роки. У 2014 році він навіть отримав 194,27 млн грн кредиту рефінансування НБУ.

Крім того, у 2014 році «Укргазвидобування» відкрило рахунки в «Банку iнвестицiй та заощаджень». Наприкінці травня 2016 року суд накладав арешт на видаткову частину шести рахунків, за виключенням сплати заробітної плати та податків.

«Банк iнвестицiй та заощаджень» фігурує у ще одній гучній історії: наприкінці 2014 року Аграрний фонд розмістив близько 1 млрд грн на депозитних рахунках у трьох банках. Одним з них став «Банк iнвестицiй та заощаджень».

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