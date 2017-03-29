Оточення мера Ірпеня зберегло ділянку у бучанському лісі поряд з рестораном «Рим»

Бучанська міська рада продовжила ТОВ «Споруда» оренду земельної ділянки площею 60 соток.

Про це повідомляє «Громада Приірпіння» з посиланням на рішення депутатів від 23 березня.

Земельна ділянка знаходиться в лісовій зоні Бучі, по вул Шевченка, 2д поблизу ресторану «Рим». Призначення цієї землі – для будівництва готельного комплексу та організації зони відпочинку.

Договір оренди продовжено на 5 років.

Керівником ТОВ «Споруда» є другий номер партії «Нові обличчя» та медіаконсультант Петро Щербина.

Засновником фірми вказана Наталія Бойчук, яка прописана в одній квартирі з мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Щербина раніше очолював виборчий штаб Карпюка, який був першим номером «Нових облич».

Нагадаємо, минулого літа Генеральна прокуратура провела обшуки в мера Ірпеня Володимира Карплюка та в мера сусідньої Бучі Анатолія Федорука в справі про незаконне відчуження майже 900 га лісу під Києвом. Після цього Карплюк покидав Україну, зазначивши, що був попереджений про свій майбутній арешт. Родини Карплюка і Федорука пов’язані спільним будівельним бізнесом.

На початку березня ЗМІ повідомили про конфлікт Карлюка та Федорука через призначення головою парторганізації «Нових облич» в Бучі секретаря Ірпінської міськради Юрія Денисенка.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Земля