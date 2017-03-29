НОВИНИ

29.03.2017

Оточення мера Ірпеня зберегло ділянку у бучанському лісі поряд з рестораном «Рим»

Суд скасував 2 мільйона штрафу фірмі Злочевського за самовільне будівництво газосушарки

У Слов’янську коштом Євросоюзу відремонтують два гуртожитки для переселенців за 15 мільйонів

Американська «прокладка» продала «Укртрансгазу» дві компресорні станції за 134 мільйона

«Укртрансгаз» за документацію із землеустрою перерахував фірмі 32 мільйони, 30 з яких розікрали – прокуратура

Великий світовий трейдер уперше склав конкуренцію «Нафтогазу» на мільярдних торгах «Укртрансгазу»

Ляшко переписав районний офіс партії на фірму, яка пов’язана з оборудками при закупівлі пожежних машин

Міліцейські структури купують звичайний Амізон вдвічі дорожче від решти України

«Швидка» Новогродівки годує пільговиків Корвалдином значно дорожчим від решти України

28.03.2017

Кулик прикрив незаконне збагачення рішенням Печерського суду про те, що мати його дітей йому ніхто

Син екс-замголови Пенсійного фонду подолав 100 мільйонів на підрядах Пенсійного фонду

Охтирська лікарня вдвадорога купила наркотики, бо дешевші переможці відмовились від угоди

Директор департаменту Черкаської ОДА замовив підконтрольній фірмі ремонт каналізації у Чигирині за 6 мільйонів – поліція

Армія зекономила менше відсотка на харчуванні за 2,6 мільярда, а «генерал-єнакієвські» укріпили монополію

Дорога до аеропорту «Жуляни» від Штогріна подорожчала до 152 мільйонів за кілометр

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Оточення мера Ірпеня зберегло ділянку у бучанському лісі поряд з рестораном «Рим»

29 Березня 2017

Бучанська міська рада продовжила ТОВ «Споруда» оренду земельної ділянки площею 60 соток.

Про це повідомляє «Громада Приірпіння» з посиланням на рішення депутатів від 23 березня.

Земельна ділянка знаходиться в лісовій зоні Бучі, по вул Шевченка, 2д поблизу ресторану «Рим». Призначення цієї  землі – для будівництва готельного комплексу та організації зони відпочинку.

Договір оренди продовжено на 5 років.

Керівником ТОВ «Споруда» є другий номер партії «Нові обличчя» та медіаконсультант Петро Щербина.

Засновником фірми вказана Наталія Бойчук, яка прописана в одній квартирі з мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Щербина раніше очолював виборчий штаб Карпюка, який був першим номером «Нових облич».

Нагадаємо, минулого літа Генеральна прокуратура провела обшуки в мера Ірпеня Володимира Карплюка та в мера сусідньої Бучі Анатолія Федорука в справі про незаконне відчуження майже 900 га лісу під Києвом. Після цього Карплюк покидав Україну, зазначивши, що був попереджений про свій майбутній арешт. Родини Карплюка і Федорука пов’язані спільним будівельним бізнесом.

На початку березня ЗМІ повідомили про конфлікт Карлюка та Федорука через призначення  головою парторганізації «Нових облич» в Бучі секретаря Ірпінської міськради Юрія Денисенка.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.03.2017

Київщина Оточення мера Ірпеня зберегло ділянку у бучанському лісі поряд з рестораном «Рим»

Дніпро Суд скасував 2 мільйона штрафу фірмі Злочевського за самовільне будівництво газосушарки

Донецьк У Слов’янську коштом Євросоюзу відремонтують два гуртожитки для переселенців за 15 мільйонів

Чернігів Ляшко переписав районний офіс партії на фірму, яка пов’язана з оборудками при закупівлі пожежних машин

Донецьк «Швидка» Новогродівки годує пільговиків Корвалдином значно дорожчим від решти України

28.03.2017

Київ Кулик прикрив незаконне збагачення рішенням Печерського суду про те, що мати його дітей йому ніхто

Суми Охтирська лікарня вдвадорога купила наркотики, бо дешевші переможці відмовились від угоди

Черкаси Директор департаменту Черкаської ОДА замовив підконтрольній фірмі ремонт каналізації у Чигирині за 6 мільйонів – поліція

Київ Дорога до аеропорту «Жуляни» від Штогріна подорожчала до 152 мільйонів за кілометр

Тернопіль Фірма родини мера Тернополя переводить комунальні котельні на свої торфяні котли

27.03.2017

Одеса Поліція перевіряє як одеські чиновники замовили за 38 мільйонів ремонт школи, зроблений за 18 мільйонів

Київщина Названу тещу порошенківського фінансиста Пасенюка судитимуть за мисливське «Сухолуччя» Януковича (додано)

Житомир Поліція підозрює, що ремонт тротуарів в центрі Житомира завищили на 3 мільйони

26.03.2017

Дніпро Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

25.03.2017

Ужгород Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ