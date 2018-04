Міноборони відбилось від «новачка», замовивши старому постачальнику захисні окуляри за 51 мільйон

Міністерство оборони України 19 та 28 березня за результатами переговорної процедури закупівлі замовило ТОВ «Тактичні системи» бінокулярних захисних окулярів для армії на 51,33 млн грн без ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У рамках трьох лотів замовлено загалом 29 тис. балістичних окулярів вартістю 1 770 грн/шт. У ціну включені витрати на маркування, упакування, вантажні роботи у місцях завантаження та транспортування. Згідно із заявками замовника, продавець зобов’язаний поставити бойове спорядження у термін не пізніше червня цього року. Замовник оплачуватиме товар за фактом його доставки протягом 30 днів з моменту отримання рахунку-фактури.

Зауважимо, що торік у вересні армія замовила «Тактичним системам» 20 тис. окулярів з розрахунку – 1 690 грн за штуку, а двома місяцями раніше, у липні, договір поставки такої ж кількості окулярів було підписано із ТОВ «ЮА.РПА» – по 1 199 грн/шт.

Цього разу учасниками переговорів стали ТОВ «Тактичні системи» (“Revision Military”, США) та ТОВ «ТД Редут» (Long in Time Enterprise Co., LTD, Тайвань).

За усіма трьома лотами «Редут» зробив дешевші цінові пропозиції, які були відхилені замовником. Фірма оскаржила в АМКУ рішення Міноборони по другому, найдорожчому, лоту, однак не знайшла підтримки в регулятора. Скарга стосувалась двох питань – правомірності відхилення пропозиції «Редуту» та акцепту пропозиції «Тактичних систем».

Як встановила колегія АМКУ, Міноборони правомірно відхилило пропозицію ТД «Редут» з причини неподання ним копії висновку Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ щодо відповідності наданого учасником зразка окулярів нормативним документам та зразку-еталону.

З точки зору «Редуту», у нього не було можливості отримати документ у встановлені замовником строки, адже мінімальний термін для отримання затребуваного замовником висновку за підрахунками скаржника становить 25 робочих днів, тоді як початково Міноборони встановило терміном подачі пропозицій – шість робочих днів. Пізніше він був продовжений ще на 10 календарних днів.

Із завантажених «Редутом» документів відомо, що 26 січня фірма надсилала листа заступнику Міністра оборони Ігорю Павловському, у якому просила надати інформацію щодо можливості отримання висновку на відповідність окулярів ТО у стислі строки, а 7 лютого, з аналогічним проханням – до начальника ГУР та СМЗ ЗСУ, а також повторно у день переговорів, 26 лютого.

Конкурент «Редуту», «Тактичні системи», отримали затребуваний замовником висновок задовго до переговорів – завантажений фірмою документ датований липнем 2017 року.

Разом з тим відомо, що замовник провів випробування захисних окулярів обох учасників, яке відбулось на базі військової частини А2192 (м. Городок, Житомирська обл.) фахівцями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

Так, основні та додаткові світлофільтри захисних окулярів «Редуту» витримали обстріл імітатором уламків, а оправа – ні. Скаржник при цьому відмітив, що при проведенні випробувань застосовувався макет голови, у складі якого був відсутній імітатор носу, що позбавляє виріб жорсткості кріплення у момент влучання, і: «Не зважаючи на те, що зроблені постріли, окрім оптичного центру, у ряді випадків влучали у критичні точки, світлофільтри витримали випробування».

Щодо неправомірного, за версією «Редуту», акцепту пропозиції «Тактичних систем», то скаржник відзначив, що вони не відповідають технічному опису. Однак, цей аргумент було відкинуто на основі того, що сам замовник в оголошенні не просив надавати у складі пропозиції довідки з технічними характеристиками.

Одноосібною власницею київського ТОВ «ТД „Редут”» є Наталія Бенюх, яка також зареєстрована як підприємець з єдиним видом діяльності «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах». ТД «Редут» сьогодні спеціалізується на виробництві верхнього одягу, а ще у 2012 році у цій графі значилось видобування сланцю.

ТОВ «Тактичні системи» належить Костянтину Хуршудяну. Він також є учасником ТОВ «Дельта Строй», бізнес-партнерами по якому виступають – Катерина Костюк-Федорук (33%), Наталія Мазур, Сергій Ольховський та Михайло Любченко (усі по 16%).

Учасниця «Дельта-Строй» Катерина Костюк-Федорук сьогодні носить прізвище Стопченко, від 24 жовтня 2012 року займається приватною нотаріальною діяльністю і є дружиною Максима Стопченка – чинного помічника на платній основі замголови фракції БПП, народної депутатки Ірини Луценко. Стопченко допомагав дружині генпрокурора Юрія Луценка і у минулому скликанні ВРУ, а у першій половині цього скликання, до обрання Луценка генпрокурором, – був у складі його помічників, теж на платній основі.

Зауважимо, що у декларації за 2016 рік Максим Стопченко не задекларував частку дружини у ТОВ «Дельта Строй».

Сестра Катерини Стопченко, нотаріус Інна Заєць, є дружиною Олександра Зайця, який у часи Януковича працював першим заступником голови Київської ОДА. Заєць родом із міста Ромни Сумської області, здобув дві вищі освіти в Росії, якийсь час працював у приватному секторі, а у 2010 році прийняв присягу держслужбовця. Був начальником відділу забезпечення діяльності керівництва ОДА апарату Київської обласної державної адміністрації, пізніше очолював Києво-Святошинську РДА.

Ще один співвласник «Дельта Строю», Сергій Ольховський, якийсь раніше був депутатом Вишгородської райради. Він володіє МПП «Феон», яке до лютого 2015 року було записане на Вадима Кикотя, який упродовж двох останніх скликань ВРУ допомагав нардепу Ярославу Москаленку («Воля народу»), сьогодні помічником не значиться.

«Наші гроші» фіксували, як у 2014 році ця фірма заробляла на поставках пального «Укргазвидобуванню», а у 2015 році – отримала підряд на бензину для армії загальною вартістю 286 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | АМКУ, Армія, Обладнання