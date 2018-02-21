НОВИНИ

21.02.2018

Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

«Трейд Коммодіті» намагалося розірвати договір з Міноборони, щоб не постачати тисячу тон палива

У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора

20.02.2018

Юристи Порошенка контролюють фірму, якій віддали родовище «Укрнафти» на Полтавщині

НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів

Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

21 Лютого 2018

ДП «Селидіввугілля» 16 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ФОП Качейшвілі Георгієм Юрійовичем щодо поставки рудничних стійок твердих порід за 24,76 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовили загалом 13780 куб. м рудничних стійок хвойних порід дерева:

  • L=2-4 м, D=10-20 см – у кількості 5860 куб. м за 1800 грн/куб. м (тут і далі – з ПДВ)
  • L=4 м, D=18-22 см – у кількості 6670 куб. м за 2000 грн/куб. м
  • Після пожежі, низькосортна деревина (горельник, сухостій)для закладки куполів та інших технічних робіт – у кількості 1250 куб. м за 697,60 грн/куб. м

Торік у серпні «Селидіввугілля» замовляло ТОВ «Універсал Інвест-Строй» рудстійки D10-20 см L 2-4м  по 1300 грн/куб. м, а в січні-лютому нинішньому постачальнику Георгію Качейшвілі – по 950 грн/куб. м.

Продавець має поставити рудстійки на шахти 1/3 «Новогродівську», «Котляревську», «Україна» та «Курахівську» протягом трьох днів з моменту отримання замовлення.

З переможцем в аукціоні конкурували харківське торгово-виробниче ПП «Ресурс» Ігоря Тарновецького та підприємець Олена Ушакова, чиї пропозиції за результатами аукціону були дорожчими на 8,5% та 0,1% відповідно.

Георгій Качейшвілі на місцевих виборах 2015 року безуспішно балотувався до Селидівської міськради, як самовисуванець. У червні 2017 року разом з дружиною Інною співзаснував ТОВ «Ерті», що спеціалізується на оптовій торгівлі паливом та деревиною. Компанія зареєстрована за місцем прописки власників у місті Селидове на Донеччині.

За даними «Prozorro», у період часу з жовтня 2016 року Качейшвілі отримав держпідрядів на суму 60,18 млн грн – усі від «Селидіввугілля» та його структурних підрозділів. Також підприємець намагався взяти участь у тендері від «Торецьквугілля», але був викинутий на етапі прекваліфікації.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.02.2018

Миколаїв Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

Дніпро У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Київ Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Київ Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Київ За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

20.02.2018

Суми НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Дніпро Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Полтава Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

19.02.2018

Київ Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кіровоград Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Харків Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Київ Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Одеса Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ