«Селидіввугілля» переплатило третину «прокладці», у якої спільні контакти з фірмою бойовика «Оплоту»

Державне підприємство «Селидіввугілля» (м. Селидове, Донецька область) 15-16 серпня за неконкурентною процедурою уклало дві угоди з ТОВ «Універсал Інвест-Строй» щодо постачання рудстійок на загальну суму 386 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Універсал Інвест-Строй» має поставити держпідприємству 71 кбометр рудстійок з хвойних порід дерева D10-20 см. L 2-4м. та 66 куб м дерева діаметром D18-22 см. L 2-4м. на суму 191 тис грн. За іншою угодою від 16 серпня фірма поставить 150 куб м рудстійки з хвойних порід діаметром 10-20 см та довжиною 2-4м. Сума цієї угоди – 195 тис грн.

Розрахунки показують, що рудстійки D10-20 см L 2-4м коштуватимуть держпідприємству 1300 грн/куб м. За даними системи «Прозорро», в січні-лютому 2017 р. ФОП Качейшвілі Георгій Юрійович продавав ДП «Селидіввугілля» рудстійки хв. порід D10-20 см. L 2-4м. на 37% дешевше – по 950 грн./куб м.

ТОВ «Універсал Інвест-Строй» було зареєстроване в лютому 2015 р. в Києві по вулиці Мельникова, 18Б, офіс 3. Статутний капітал товариства становить 1000 грн. За даними «Прозорро», замовлення від державних вугледобувних підприємств товариство почало отримувати з квітня 2017 р., коли директором товариства став донеччанин Дьяков Юрій Іванович. До квітня 2017 р. директором товариства був Карпина Ярослав Ігорович.

З того часу ТОВ «Універсал Інвест-Строй» уклало з державними підприємствами «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Первомайськвугілля» 28 угод на поставку різних запчастин та матеріалів на суму 6,80 млн грн.

Юрій Дьяков є єдиним власником «Універсал Інвест-Строй». За даними Єдиного держреєстру Дьяков зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Капітана Ратнікова, буд. 20А, кв. 106. За цією ж адресою на даний час зареєстроване ПП «Техпромоборудование» зі статутним капіталом в 100 грн. В якості контактного номеру телефону підприємства в реєстрі зазначений номер 050-472-40-79, який наразі використовує «Універсал Інвест-Строй» (саме цей номер телефону товариство зазначає в якості контакту в укладених договорах). Директором та єдиним учасником ПП «Техпромоборудование» є Батраков Юрій Васильович, що зареєстрований на непідконтрольній уряду території в м. Чистяково (раніше – Торез) по вулиці Революції, 58. За даними Центру «Миротворец», мешканець Чистяково Батраков Юрій Васильович, 18.03.1989 р. н., є бойовиком незаконного збройного формування «Оплот».

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