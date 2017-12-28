Тролі заблокували «формульні» дизельні тендери залізниці на 1,7 мільярда

ТОВ «Зеніт Склад» 21 грудня оскаржило в АМКУ три тендери філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на загальну суму 1,67 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про оголошені в листопаді тендери на закупівлю 60 тис т дизпалива Євро 5 за очікуваною ціною 27 875 грн. за тонну. У тендерній документації його ціна прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань по десяти днях напередодні рознарядки.

На думку скаржника, застосування формули унеможливлює обчислення ціни за одиницю товару на дату аукціону. Також формула нібито не враховує вартість транспортування палива і містить суперечності щодо можливості перегляду ціни при зміні курсу валюти більше, ніж на 1%, без зміни котирувань Platts.

Крім того, «Зеніт Склад» вважає, що один з пунктів форми цінової пропозиції суперечить закону «Про публічні закупівлі», бо дозволяє замовнику приймати рішення на підставі власного бачення вигідності, а не закону:

«3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що ви не обмежені в прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами. »

Адмінколегія прийняла скарги до розгляду і призначила його на 11 і 12 січня 2018 року.

Столичний «Зеніт Склад» Андраніка Хумаряна зі статутним капіталом 2 тис грн. не брав участі у державних тендерах.

За даними системи «YouControl», у 2016 році засновником і директором був Олександр Боднар. Він також володіє та керує ПП «Тек Енерджі Транс» і ТОВ «Торговий дім «Атлантік». Останнє торік блокувало виграні ТОВ «Вог Аеро Джет» паливні тендери армії та розігрувало із пов’язаною фірмою закупівлі постільної білизни для залізниці.

Нинішній власник «Зеніт Склад» Хумарян також керує ТОВ «Піч-Трейд», засновником якого є ліквідована в липні компанія «Мідкорп Пропертіз Ллп» (Британія), а кінцевим бенефіціаром через останню – Євгенія Козиліна зі Славутича.

Британська «Midcorp Properties Llp» і Козиліна значаться засновником та бенефіціаром ТОВ «Дайджест Груп». У 2015 році воно домоглося в АМКУ відміни двох лотів паливних торгів залізниці, а решту лотів, виграних ПП «Окко Бізнес Контракт», оскаржило в суді (детальніше – у статті «Хто залишає «Укрзалізницю» без дизеля»).

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