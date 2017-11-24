Залізниця хоче купити дизелю на півтора мільярди із прив’язкою до світових котирувань і курсу валют

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 21 і 23 листопада оголосила вісім тендерів щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на загальну очікувану суму 3,07 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити 110 тис т дизпалива Євро 5 очікуваною вартістю 27 875 грн. за тонну.

У документації трьох найбільших тендерів щодо закупівлі 60 тис тонн дизелю на очікувану суму 1,67 млрд грн. ціна палива прив’язана до світових котирувань по десяти днях напередодні рознарядки за такою формулою:

Ц=(Platts×К_долар+(А×К_євро)/Г_к +М)×К_пдв

де Ц — ціна за одиницю (грн., з ПДВ);

Platts — середнє арифметичне значення базисних котирувань округлене до сотих часток по 10 відомих котирувальних днях, що передують даті надання рознарядки, яке зазначається в публікації «Platt’s European MаrketScan» за позицією «ULSD 10ppm» під заголовком «Mediterranean cargoes FOB Med (Italy)» або за позицією «ULSD 10ppm» під заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» або середнє арифметичне значення з середніх значень за позиціями «ULSD 10ppm» під заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» та «ULSD 10ppm» під заголовком «Northweat Europe barges FOB Rotterdam» (за тонну, долар США). Застосовується базис Platts відповідно до розрахунків, наданих Постачальником у тендерній пропозиції;

Kдолар — офіційний курс української гривні до долару США, що встановлений Національним банком України (НБУ) на дату надання рознарядки;

А — розмір акцизного збору, визначений згідно з чинним законодавством України станом на дату надання рознарядки; становить 139,5 Євро за 1000 літрів;

Kєвро — офіційний курс української гривні до євро, що встановлений НБУ станом на дату надання рознарядки;

Гк — середнє значення густини (г/м3) дизельного палива при 15 градусах С згідно з ДСТУ 7688:2015, а саме 0,8325;

Кпдв — коефіцієнт, який враховує чинну, згідно з українським законодавством для конкретного учасника ставку податку на додану вартість (ПДВ); для платників визначається на рівні 1,2 та для неплатників – 1,0;

М — маржа учасника, що є незмінною величиною після проведення аукціону, та визначена у тендерній пропозиції Постачальника.

Решта тендерів не мають прив’язки до котирувань Platts, як це було і в інших великих угодах на постачання палива залізниці та армії, по яким НАБУ зараз веде кримінальні провадження через безпідставні підвищення закупівельної ціни додатковими угодами.

Нагадаємо, у вересні ПАТ «Укртрансгаз» замовило ПАТ «НАК «Нафтогаз України» газ із прив’язкою до звіту ICIS Heren Europian spot gas markets щодо зміни котирувань ціни газу на німецькому газовому хабі NetConnect Germany (NCG) по місячним котирванням за такою формулою:

CP = РCP x Kc / Kb + (Avg NCG DA – NCG bas) x 10,35 x Kc, 3

де РCP — ціна за 1000 куб. м газу на жовтень 2017 року без ПДВ;

Avg NCG DA розраховується, як сума котирувань NCG DA за кожний календарний день в період з 1 по 25 число включно місяця передачі газу, розділена на 25 (двадцять п’ять);

NCG bas означає ціну природного газу, опубліковану за день до дати проведення електронного аукціону у Джерелі Котирувань в Євро/МВт·год, яка розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer», які опубліковані під заголовком “NCG Price Assessment: October ‘17”. Якщо за день до проведення електронного аукціону не відбувалася публікація Джерела Котирувань, то у такому випадку використовується відповідна інформація з останнього опублікованого Джерела Котирувань;

NCG DA означає ціну природного газу кожного календарного дня на дату її визначення за принципом день вперед в Євро/МВт·год:

– якщо дата визначення ціни є день опублікування Джерела Котирувань, NCG DA розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer» для такого дня, які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: Day-ahead» у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

– якщо дата визначення ціни не є днем публікування Джерела Котирувань, NCG DA розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer» для такого дня, які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: Weekend» у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

Kb — офіційний курс гривні до євро встановлений Національним банком України, що діє на дату проведення електронного аукціону;

Kc — офіційний курс гривні до євро встановлений Національним банком України, що діє на 25 число місяця передачі газу.

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