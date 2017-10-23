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«Трейд Коммодіті» захищали юристи, які обслуговували Грановського

23 Жовтня 2017

Юридичний супровід ТОВ «Трейд Коммодіті» («ТК») у період укладення угод з Міноборони в 2016 році здійснювали юристи, пов’язані з інтересами Олександра Грановського. Про це повідомляє «Bihus.Info».

У рейтингу «50 ведущих юридических фирм Украины» за 2016 р. (щорічний рейтинг від видання «Юридична практика»), компанія «Trade Commodity» зазначена серед основних клієнтів юридичної фірми «FCLEX».

В цьому ж списку клієнтів – «Stockman Interhold» (до 2010 р. напряму володів Андрій Адамовський, пізніше переписав на сина Дмитра). Старшим партнером «FCLEX»в рейтингу  зазначений Віктор Барсук, також як партнер фірми в 2016 р. був відомий Олег Маліневський.

Вказаний в рейтингу сайт «FCLEX» www.fclex.com нині перенаправляє на сайт іншої юридичної компанії – «EQUITY». Старшим партнером в ній також зазначений Віктор Барсук, а партнером – Олег Маліневський. Юридично Адвокатське об’єднання «Еквіті» було засноване наприкінці 2015 р., 50% в статутному капіталі має Барсук, 10% Маліневський.

В серпні 2016 р. на сайті «EQUITY» була опублікована новина про те, що юристи фірми у липні «успішно захистили інтереси ТОВ “Трейд Коммодіті” у Вищому господарському суді України у резонансному спорі, що виник навколо конкурсних торгів на поставку паливно-мастильних матеріалів для ПАТ “Укрзалізниця”, на суму близько 162 млн. грн.».  Йшлося про те, що «ТК» виграв тендер, однак його виконання було заборонене судом через оскарження результатів торгів іншим учасником. Юристи «EQUITY» домоглися в суді визнання незаконності відповідної ухвали і розблокувати закупівлю на користь «ТК». Над справою, зазначається в новині, працював зокрема й особисто Олег Маліневський.

Нагадаємо, обидвох юристів – Барсука і Маліневського, пов’язують із Олександром Грановським та Андрієм Адамовським.

На сайті компанії FCLEX у 2016 р. було зазначено, що Олег Маліневський відстоював інтереси бізнесмена Андрія Адамовського у спорах навколо ТРЦ SkyMall. Народний депутат від БПП Олександр Грановський до 2014 р. був головою наглядової ради Assofit Holdings Limited – проектної компанії столичного ТРЦ  SkyMall, та представляв за довіреністю інтереси Stockman Interhold SA, співвласника Assofit. Юристи FCLEX відстоювали в судах інтереси компаній Stockman Interhold SA та «Призма-Бета» (володіла приміщеннями ТРЦ, її виконавчим директором працювала Ольга Ткаченко, парламентська екс-помічниця депутата Грановського).

Олександр Грановський минулого року запевняв, що не веде справ з юристом Маліневським від 2014 р. Однак всупереч цьому твердженню журналісти програми «Схеми» зафіксували у липні 2016 р. зустріч Грановського з Барсуком та Маліневським у ресторані Gorchitsa в центрі Києва (на фото).

Того ж літа журналісти «Схем» також стали свідками і зустрічі Барсука з народним депутатом Ігорем Кононенко, соратником та однопартійцем Грановського і другом та бізнес-партнером президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 11 жовтня НАБУ затримало заступника Міністра оборони Ігоря Павловського, заявивши про викриття корупційної схеми з розтрати 149 млн грн. на закупівлі палива за 1,30 млрд грн.  у ТОВ «Трейд Коммодіті». Після затримання чиновників МО представники «ТК» скликали прес-конференцію в Києві. На ній у якості інвесторів компанії були присутні Андрій Адамовський та Володимир Трофименко, затриманий НАБУ одразу ж після прес-конференції (засновник буді  вельної компанії «НЕСТ», яка також значиться у переліку клуєнтів «FCLEX» та «EQUITY»). На тій прес-конференції зі сторони «Трейд коммодіті» також виступив екс-заступник Генпрокурора Віталій Касько, керівник практики кримінального права «Василь Кисіль та партнери».

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