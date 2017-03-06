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Серед адвокатів Насірова – юристи, які обслуговували Грановського та Адамовського

06 Березня 2017

Протягом 3-5 березня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» зафіксували в команді захисту відстороненого голови ДФС Романа Насірова щонайменше двох представників юридичної компанії FCLEX. Вона брала участь в господарських спорах в інтересах бізнес-структур, пов’язаних з Олександром Грановським.

Партнер і керівник юридичної компанії FCLEX Олег Маліневський 3 березня разом з іншими адвокатами прибув до лікарні «Феофанія», де після обшуків НАБУ перебував Насіров. Того дня Маліневський представився журналістам адвокатом Романа Насірова. У наступні дні Маліневський публічно не з’являвся в групі адвокатів очільника ДФС.

Адвокат Андрій Кузьменко, який раніше також згадувався як представник компанії FCLEX, був присутній не лише в лікарнях, де перебував Насіров, але й в команді його адвокатів у Солом’янському суді.

Кузьменко повідомив журналістам програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», що навчався разом з Олегом Маліневським. На питання, чи працює він в компанії  FCLEX, сказав: «На даний момент – ні».

На сайті компанії FCLEX зазначено, що Олег Маліневський відстоював інтереси бізнесмена Андрія Адамовського у спорах навколо ТРЦ SkyMall.

Народний депутат від БПП Олександр Грановський до 2014 р. був головою наглядової ради Assofit Holdings Limited – проектної компанії столичного ТРЦ  SkyMall, та представляв за довіреністю інтереси Stockman Interhold SA, співвласника Assofit.

Юристи FCLEX відстоювали в судах інтереси компаній Stockman Interhold SA та «Призма-Бета» (володіла приміщеннями ТРЦ, її виконавчим директором працювала Ольга Ткаченко, парламентська екс-помічниця депутата Грановського).

Нині Олександра Грановського називають куратором судової та правоохоронної системи від Адміністрації президента.

5 березня адвокат Олександр Лисак повідомив, що Романа Насірова захищають дев’ять адвокатів, зокрема Андрій Кузьменко (вихідець з FCLEX).

Інтернет-видання «Наші гроші» з’ясувало, що ще троє адвокатів Насірова пов’язані між собою. Це Олександр Лисак, Олександр Мірошник та Ігор Черезов. Як захисники, вони протистоять НАБУ в кількох резонансних справах: Олександра Онищенка, Руслана Журила, Одеського припортового заводу та інших.

Насіров фігурує у «газовій справі» нардепа Олександра Онищенка. Його підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

За даними НАБУ та САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень. Прокурори САП просять суд про утримання Насірова під вартою або заставу у сумі 2 млрд. гривень.

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