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НАБУ перемогло в суді юристів «ВОГу» і довело збитки залізниці від підвищення ціни палива

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Мінюст відписав британським юристам ще мільйон доларів на захист від «приватівців»

23 Жовтня 2017

Міністерство юстиції України 18 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою  «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги на $900 тис, або близько 23,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват».

Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $2,38 млн.

За нинішньою угодою найдорожче коштують послуги партнера Себастьяна Зеельмана-Еггеберта – $1 013 за годину. Це на 5% дорожче від його торішньої погодинної ставки в $960.

До справи також залучать експертів компанії «Independent Economics & Finance LLP» (Британія) та київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенка, Володимира Саєнка та Ігоря Сухомудренка. Як і раніше, погодинні ставки юристів останньої фірми різняться межах $105-480, найдорожчими є послуги Володимира Саєнка і Тетяни Сліпчук.

За кошторисом, фотокопіювання та друк пакетів документів коштує $2 за сторінку, а перекладацькі послуги – $40 за сторінку.

Нагадаємо, за нещодавньою угодою Мінюсту з «Foley Hoag AARPI» копіювання коштувало $0,21 за сторінку.

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