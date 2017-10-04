Мінюст дав юристам ще мільйон доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

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Міністерство юстиції України 29 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Foley Hoag AARPI» (Франція) про юридичні послуги на $1,02 млн, або 27,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма представляє Україну в арбітражному трибуналі Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів. Йдеться про справу за позовом компаній «City-State N.V.», «Praktyka Asset Management Company LLC», «Crystal-Invest LLC» та «Prodiz llc» проти держави Україна. За даними «Дзеркала тижня», у березні 2014 р. цей позов оцінювався приблизно у 500 млн. грн.

На думку позивачів, держава не вжила практично ніяких заходів для захисту прав іноземних і українських компаній та громадян. Вони хочуть повернути депозит у розмірі 211 млн грн., розміщений у липні 2010 р. у «Кредитпромбанку». Банк перестав виплачувати відсотки після того, як у березні 2013 р. його придбав власник ПАТ «Дельта Банк» Микола Лагун. Він запропонував повернути клієнтам-нерезидентам лише 20% вкладу.

Позивачі вважають, що Лагун вивів кошти з «Кредитпромбанку» через кіпрські компанії «Rabiturna Limited» та «Kalouma Holdings Limited» у «Дельта Банк». Обидва банки торік були визнані неплатоспроможними. «Кредитпромбанк» у червні 2015 р. ліквідували.

За нинішньою угодою, «Foley Hoag AARPI» замовили послуги до кінця цього року. Найвищими є погодинні ставки юристів Марка Клодфельтера і Томаса Бевілака – відповідно $630 і 540.

Також до справи залучать українське адвокатське об’єднання «Арцінгер» Павла Ходаковського і Тімура Бондарєва. Серед його юристів найбільш високооплачуваним є Маркіян Мальський зі ставкою $280 за годину.

Із загальної суми контракту $906 тис піде на послуги  «Foley Hoag AARPI» та «Арцінгеру», а решта – на технічні послуги. За кошторисом, переклад витягів з додатків з грецької на англійську коштує $50 за сторінку, а копіювання – $0,21 за сторінку.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Мінюст уклав із «Foley Hoag AARPI» угоду щодо цієї справи на $1,50 млн, а раніше у 2014-2016 роках – три угоди на 475 тис євро і $24 тис.

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