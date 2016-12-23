Мінюст дав юристам півтора мільйони доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

Міністерство юстиції України 21 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Foley Hoag AARPI» (Франція) про юридичні послуги на $1,50 млн, або 40,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма представляє Україну в арбітражному трибуналі Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів. Йдеться про справу за позовом компаній «City-State N.V.», «Praktyka Asset Management Company LLC», «Crystal-Invest LLC» та «Prodiz llc» проти держави Україна. За даними «Дзеркала тижня», у березні 2014 р. цей позов оцінювався приблизно у 500 млн. грн.

На думку позивачів, держава не вжила практично ніяких заходів для захисту прав іноземних і українських компаній та громадян. Вони хочуть повернути депозит у розмірі 211 млн грн., розміщений у липні 2010 р. у «Кредитпромбанку». Банк перестав виплачувати відсотки після того, як у березні 2013 р. його придбав власник ПАТ «Дельта Банк» Микола Лагун. Він запропонував повернути клієнтам-нерезидентам лише 20% вкладу.

Позивачі вважають, що Лагун вивів кошти з «Кредитпромбанку» через кіпрські компанії «Rabiturna Limited» та «Kalouma Holdings Limited» у «Дельта Банк». Обидва банки торік були визнані неплатоспроможними. «Кредитпромбанк» у червні 2015 р. ліквідували.

За нинішньою угодою, «Foley Hoag AARPI» замовили послуги до кінця цього року. Найвищою є погодинна ставка юристів Бруно Лорента або Марка Клодфельтера – $630.

Також до справи залучать українське адвокатське об’єднання «Арцінгер» Павла Ходаковського і Тімура Бондарєва. Серед його юристів найбільш високооплачуваним є Маркіян Мальський зі ставкою $280 за годину.

Раніше у 2014-2016 рр.. Мінюст уклав із «Foley Hoag AARPI» три угоди щодо цієї справи на 475 тис євро і $24 тис.

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