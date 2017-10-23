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Клерк з Мінкульту відбувся штрафом за вимагання у підприємця 60 тисяч гривень за землю у «Хортиці»

23 Жовтня 2017

Головного спеціаліста одного з управлінь Міністерства культури Юрія Малюкіна засуджено до 25,5 тис. грн штрафу за вимагання та одержання від підприємця хабара у 60 тис. грн. Про це свідчить вирок Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя від 4 жовтня.

Згідно з матеріалами суду, головний спеціаліст відділу капітальних інвестицій та майна Управління економічного розвитку та фінансів Міністерства культури Юрій Малюкін був включений до складу комісії з перевірки ефективності використання, оренди та відчуження державного майна Національного заповідника «Хортиця».

У Запоріжжі під час ревізії Малюкін заявив директору ТОВ «Козацька залога», що її фірма не уклала договір оренди землі із заповідником «Хортиця», а відтак незаконно використовує земельну ділянку.

У зв’язку з цим фірма буде оштрафована на 1,08 млн грн за незаконне використання землі та позбавлена можливості вести підприємницьку діяльність на території заповідника. Малюкін «ніяким чином не відреагував» на заяву директора фірми про те, що ТОВ сплачує податок на землю, та заявив, що за винагороду може вирішити питання з перевіркою.

Згідно з матеріалами суду, спочатку Малюкін вимагав 75 тис. грн за не включення ТОВ «Козацька залога» до довідки про перевірку виявлених порушень щодо використання землі національного заповідника о. Хортиця. А потім зменшив суму хабара до 60 тис. грн.

Передача хабара відбулась 14 вересня на автомобільній стоянці музею історії Запорізького козацтва, який розташований у Національному заповіднику.

Слідство кваліфікувало дії посадовця як вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища (ч.1 ст.368).

Малюкін пішов на співпрацю зі слідством і уклав угоду про визнання винуватості.

Виходячи із змісту даної угоди, він «беззастережно повністю визнав свою винуватість у вказаному діянні і активно сприяв у розкритті злочину».

У підсумку, суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив Малюкіну узгоджене нею покарання: штраф у 25,5 тис. грн. Крім того, йому заборонено протягом 2 років обіймати посади, пов’язані з забезпеченням та здійсненням контрольних функцій щодо діяльності органів державної влади.

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