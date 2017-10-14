«Шахта ім. Сургая» дозволила рідним фірмам підіграти на закупівлі різців за 4 мільйона

Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» (м. Вугледар, Донецька область) 29 вересня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Техпоставка» на постачання обладнання для буріння гірських порід на суму 3,67 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До кінця року «Техпоставка» поставка повинна поставити низку видів різців та фіксаторів до них.

В червні 2017 р. «Шахта ім. М.С. Сургая» без тендеру уклало прямий договір з «Техпоставка» на закупівлі «Різець РТМ 32.88.50.70/16К» в кількості 770 шт. на загальну суму 100 тис грн., тобто по 129,6 грн./шт. Це на 21% дешевше, ніж зараз.

Конкурентами «Техпоставка» на нинішніх торгах були ТОВ «ААА+» та ТОВ «Трестбуд-1». У всіх трьох фірм була однакова пропозиція майже на рівні очікуваної ціни – 3,74 млн грн. Під час аукціону «Техпоставка» зробила два кроки на пониження, а її конкуренти залишилися із стартовою ціною.

«ААА+» було зареєстровано в квітні 2017 р. Станіславом та Вітою Гапко. В поданих документах фірма вказала свій сайт, де вона рекламує себе як продавця продуктів харчування.

Станіслав Гапко через ТОВ «Техмастер» є власником і свого конкурента на торгах – «Трестбуд-1». Обидві фірми, що брали участь в аукціоні, також при реєстрації вказали спільно номери телефонів – (044) 337-24-01, 337-24-02. Директором обох товариств є Станіслав Гапко.

Нещодавно «Трестбуд-1» приймало участь у тендері «Лисичанськвугілля», де переможцем було оголошено ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська»

Власником «Техпоставка» вказаний мешканець Дніпра Ільдар Загребельний, який з 2015 р. є також керівником фірми. На місцевих виборах в 2010 р. Загребельний був обраний депутатом Дніпропетровської міської ради VI скликання як член Партії Регіонів. На той час він працював начальником відділу зовнішніх комунікацій Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міськради.

Крім «Техпоставка» Загребельний має частки в статутних капіталах ТОВ «Бероза Тактікл Тіам», ТОВ ТД «Де лаві», ТОВ «ТД «ГІУ2 та є співзасновником громадської організації «Берегиня Дніпропетровщини».

Співзасновниками «Бероза Тактікл Тіам» разом із Загребельним є Бахва Чикобава та Заур Беріанідзе. Особи з аналогічними анкетними даними є колишніми грузинськими правоохоронцями, що приймали участь у збройному конфлікті на сході України у складі українських добровольчих батальйонів.

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