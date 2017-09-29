«Первомайськвугілля» знову замовило вуглезбагачення фабриці протеже Кононенка

ПАТ «Лисичанськвугілля» (Луганська обл.) 24-26 вересня за результатами відкритих торгів замовило ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» послуги з вуглезбагачення 82,1 тис т вугілля за 7,74 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Послуги замовили за результатами двох аукціонів. У першому взяли участь ТОВ «Трестбуд-1», ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» та ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська». «Комсомольська» єдина скинула ціну з очікуваних 3,80 млн до 3,78 млн грн., тоді як заявки конкурентів залишились незмінними. Вуглезбагачення однієї тони вугілля від фабрики «Комсомольської» коштуватиме 94,52 грн.

У другому аукціоні конкурували «Збагачувальна фабрика №105» та «ЦЗФ «Комсомольська». Після одноразового зниження ціни кожною з фірм, перемогу отримала фабрика «Комсомольська», чия заявка виявилась дешевшою на 0,5%. Ціна за вуглезбагачення – 94 грн/т.

Власником прописаного у Боярці на Київщині «Трестбуд-1» через ТОВ «Техмастер» є Станіслав Гапко. У липні 2017 року він подав е-декларацію у якості кандидата на посаду головного спеціаліста Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконкому Боярської міськради, не зазначаючи, що є власником низки фірм, які беруть активно участь у тендерах бюджетників.

Так, «Трестбуд-1» протягом липня-серпня взяло участь у 56 закупівлях на суму 260 млн грн, жодного разу не отримавши перемоги. Зараз фірма числиться учасником 389 закупівель по всій Україні. Ще одна фірма Гапка, ТОВ «ААА+», з березня цього року взяла участь у 207 закупівлях, частка програшів по яких складає – 100%.

«Збагачувальна фабрика №105» належить прописаним у Донецьку Тамарі Лисенко (80%) та Вікторії Остапенко (20%) і відома як один з найбільших постачальників вугілля для «Центренерго».

Як повідомляли «Наші гроші», один з контрактів фірми, вартістю 84 млн грн, потрапив у кримінальне провадження ГПУ проти тодішнього її директора Ігоря Балабанова, який був помічником нардепа від БПП Сергія Тригубенка. Ухвалою від травня 2016 року, суд зняв арешт з майна «Збагачувальної фабрики №105», що був накладений у рамках цього провадження, з аргументацією «відпала потреба в застосуванні цього заходу». Згадана Тамара Лисенко була бізнес-партнером братів Клюєвих в експорті вугілля з України.

За даними ЗМІ, фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Олександра Януковича, перейшли у власність структур колишнього депутата Донецької облради Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

За даними «Smida», ще у березні майже чверть акцій фабрик «Україна» та «Росія» перейшла від ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» до ТОВ «Укрдонiнвест» Віталія та Юлії Кропачових. Станом на кінець другого кварталу поточного року, єдиним акціонером «Комсомольську» залишається ТОВ «ДРФЦ».

З початку року ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» отримала замовлень на суму 94,28 млн грн, а торік – на 78,31 млн грн.

Нагадаємо, в травні «Первомайськвугілля» замовило «ЦЗФ «Комсомольська» збагачування вугілля на 15,96 млн грн.

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