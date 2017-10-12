«Турбоатом» не пустив аудиторів перевіряти оборудки з конденсаторами для АЕС з «італійських» трубок

Посадові особи ПАТ «Турбатом» не допустили Держаудитслужбу до планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства 29 вересня. Про це повідомляється у листі голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової нардепу Тетяні Ричковій, який є у розпорядженні «Наших грошей».

Аудитори намагались провести ревізію діяльності «Турбоатому» за період з початку 2014 року по осінь 2017 року. Однак через недопуск з боку посадовців заводу вони не змогли цього зробити, і поінформували про це Кабінет міністрів і правоохоронні органи.

Через це Держаудитслужба не змогла перевірити факти, викладені у зверненні держпідприємства «НДКТІТП ім. Осади», надісланого листами Державної фіскальної служби та нардепа Ричкової. Вони стосувались операцій, пов’язаних з реалізацією «Турбоатомом» конденсатора для Запорізької АЕС відповідно до угоди з «Енергоатомом» від 2 грудня 2016 року, а також операцій, пов’язаних із закупівлею «Турбоатомом» зварних труб для конденсаторів АЕС.

Інститут ім. Осади у своєму звернені вказував, що з загальної вартості конденсатора 450 млн грн. значна частина коштів припадає на зварні трубки з нержавіючої сталі, які «Турбоатом» закуповує зварні трубки у італійської фірми «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» по ціні якісніших безшовних труб українського виробництва.

У грудні 2016 року «Енергоатом» без торгів замовив «Турбоатому» конденсатор турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку №3 Запорізької АЕС за 448,13 млн грн. До того була спроба провести відкриті торги на очікувану суму 530,49 млн грн. Однак тоді «Енергоатом» допустив до участі лише «Турбоатом», викинувши низку потенційних учасників через різні невідповідності технічним вимогам і претензії до документів. Німецька фірма «Balcke-Dürr GmbH» безуспішно скаржилася в АМКУ на неможливість здійснення у березні-травні 2017 року поставки, на яку потрібно щонайменше 10 місяців. Тобто на момент тендеру у вересні вже було почати роботи по виготовленню. І саме це тоді вже робив «Турбоатом», який за кілька тижнів до торгів вже замовив італійцям «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» на суму 4,16 млн євро і на момент тендеру «Енергоатому» вже міг вести роботи по конденсатору, чого не могли робити інші учасники торгів, якщо не були впевнені у майбутній перемозі.

Через після тієї закупівлі у вересні 2017 року «Енергоатом» замовив «Турбоатому» без тендеру ще один конденсатор для ЗАЕС, збільшивши його ціну у порівнянні з минулим роком на 40 мільйонів гривень – до 487,89 млн грн. При цьому подорожчала не тільки українська частина, також на 12% виросла валютна ціна трубок від італійського постачальника.

Використання зварних труб замість безшовних викликало критику з боку Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Осади. За словами науковців, зварні трубки не можуть забезпечити таку стійкість до корозії, як безшовні.

Те, що зварний шов є менш стійким до корозії – підтверджується дослідженнями самого «Енергоатому» від 2014 року, який є у розпорядженні «Наших грошей». У звіті вказано, що швидкість корозії зварного з’єднання у 1,6 рази більша, ніж корозія основного металу трубки зі сплаву 316L (8,06 г/м2 год проти 5,05). У свою чергу саме корозія визначає чи витримає конденсатор гарантований термін роботи 30 років.

Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Енергоатом» очолює Юрій Недашковський, близький до екс-нардепа Миколи Мартиненка.

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