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Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

03 Жовтня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 27 вересня уклало угоду з ПАТ «Турбоатом» про поставку конденсатора турбіни за 487,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 із трубними системами «блочно-модульного» виконання з корозійностійких матеріалів для енергоблоку №4 Запорізької АЕС поставлять у квітні-червні 2018 року.

За технічними вимогами загальний строк служби обладнання має становити 30 років, між капітальними ремонтами – дев’ять років. Гарантійний строк експлуатації складає три роки, але не більше чотирьох років після поставки.

Угода передбачає аванс у розмірі 30%: 87,29 млн грн. – до листопада 2017 року та 59,07 млн грн. – до лютого 2018 року.

У грудні 2016 року «Енергоатом» без торгів замовив «Турбоатому» конденсатор турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку №3 Запорізької АЕС за 448,13 млн грн. Тобто дешевше на 9%, або 39,75 млн грн.

Нещодавно «Турбоатом» замовив компанії «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» (Італія) труб для виготовлення конденсаторів на 4,53 млн євро, або близько 141,75 млн грн. А рік тому повністю аналогічний комплект труб обійшовся «Турбоатому» в 4,06 млн євро, або близько 117,11 млн грн. Це дорожче на 12%, або 481 тис євро, або близько 24,64 млн грн.

Конденсатор подорожчав за рахунок підняття ціни не лише на трубки, а й на ті одиниці обладнання, які співпадають у нинішній та минулорічній комплектаціях.

Нагадаємо, «Енергоатом» замовляє ці конденсатори «Турбоатому» без проведення відкритих торгів. До того у вересні 2016 року була спроба провести відкриті торги на виготовлення конденсатора для ЗАЕС на очікувану суму 530,49 млн грн. Однак тоді «Енергоатом» допустив до участі лише «Турбоатом», викинувши низку потенційних учасників через різні невідповідності технічним вимогам і претензії до документів. Німецька фірма «Balcke-Dürr GmbH» безуспішно скаржилася в АМКУ на неможливість здійснення у березні-травні 2017 року поставки, на яку потрібно щонайменше 10 місяців. Тобто на момент тендеру у вересні вже було почати роботи по виготовленню. І саме це тоді вже робив «Турбоатом», який за кілька тижнів до торгів вже замовив італійцям «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» на суму 4,16 млн євро і на момент тендеру «Енергоатому» вже міг вести роботи по конденсатору, чого не могли робити інші учасники торгів, якщо не були впевнені у майбутній перемозі.

За фактом минулорічної закупівлі конденсаторів правоохоронні органи порушували провадження. У тому числі в провадженні слідчого управління ГУНП в місті Києві перебувало кримінальне провадження №2201700000000005 від 11 січня 2017 року, порушене за фактом зловживання службовим становищем службовими особами «Енергоатому», які діючи зумисно з метою одержання неправомірної вигоди уклали договір з «Турбоатомом» на закупівлю конденсатора для Запорізької АЕС по завищеній ціні. Провадження відкривали по ч.1 ст 364. За інформацією першого зампрокурора Києва П.Кононенко, у подальшому це провадження було приєднано до матеріалів провадження №42016000000002970 з перекваліфікацією на ч.5 ст 191. У відкритому судовому реєстрі немає жодних згадок про ці провадження.

Використання зварних труб замість безшовних викликало критику з боку державного Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Осади. За словами науковців, зварні трубки не можуть забезпечити таку стійкість до корозії, як безшовні.

Те, що зварний шов є менш стійким до корозії – підтверджується дослідженнями самого «Енергоатому» від 2014 року, який є у розпорядженні «Наших грошей». У звіті вказано, що швидкість корозії зварного з’єднання у 1,6 рази більша, ніж корозія основного металу трубки зі сплаву 316L (8,06 г/м2 год проти 5,05). У свою чергу саме корозія визначає чи витримає конденсатор гарантований термін роботи 30 років.

Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Енергоатом» очолює Юрій Недашковський, близький до екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Найменування товару Креслення Од. виміру Ціна, грн./од. без ПДВ
Конденсатор (№ 1 – 4D11), у т.ч.: Б-806803СБЭ к-т 134 937 510
Корпус, у т.ч.: Б-806797СБЭ к-т  
Модуль (№ 1) Б-806806-(01)СБЭ шт. 20 670 000
Модуль (№ 2) Б-806807СБЭ шт. 20 589 000
Модуль (№ 3) Б-806806-(04)СБЭ шт. 19 461 000
Модуль (№ 4) Б-806808СБЭ шт. 17 496 000
Модуль (№> 5) Б-806809-(01)СБЭ шт. 17 496 000
Модуль (№ 6) Б-806808-(01 )СБЭ шт. 16 291 000
Камера передня Б-806843СБЭ к-т 1 574 000
Камера передня Б-806843-(01)СБЭ к-т 1 574 000
Камера задня Б-806844-(01)СБЭ к-т 2 629 000
Камера задня Б-806845СБЭ к-т 2 711 000
Кришка Б-806846СБЭ к-т 2 824 000
Кришка Б-806846-(01)СБЭ к-т 2 824 000
Конденсатозбірник Б-806851СБЭ шт. 1 851 000
Конденсатозбірник Б-806851-(01)СБЭ шт. 1 851 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Вузли та деталі конденсатора, включаючи сполучну смугу для перехідного патрубка   к-т 2 081 510
Арматура і КВП   к-т 140 000
Зварювальні матеріали   к-т 467 000
Конденсатор (№ 2 – 4SD12)» у т.ч.: Б-806804СБЭ к-т 134 937 510
Корпус, у т.ч.: Б-806798СБЭ к-т  
Модуль (№ 1) Б-806806СБЭ шт. 20 670 000
Модуль (№ 2) Б-806807-(01)СБЭ шт. 20 596 000
Модуль (№ 3) Б-806806-(03)СБЭ шт. 19 461 000
Модуль (№ 4) Б-806808СБЭ шт. 17 496 000
Модуль (№ 5) Б-806809СБЭ шт. 17 496 000
Модуль (№ 6) Б-806808-(01)СБЭ шт. 16 291 000
Камера передня Б-806843СБЭ к-т 1 574 000
Камера передня Б-806843-(01)СБЭ к-т 1 574 000
Камера задня Б-806844СБЭ к-т 2 629 000
Камера задня Б-806845СБЭ к-т 2 711 000
Кришка Б-806846СБЭ к-т 2 824 000
Кришка Б-806846-(01)СБЭ к-т 2 824 000
Конденсатозбірник Б-806851СБЭ шт. 1 851 000
Конденсатозбірник Б-806851-(01)СБЭ шт. 1 851 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій ириймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Вузли та деталі конденсатора, включаючи сполучну смугу для перехідного патрубка   к-т 2 074 510
Арматура і КВП   к-т 140 000
Зварювальні матеріали   к-т 467 000
Конденсатор (№ 3 – 4SD13), у т.ч.: Б-806805СБЭ к-т 134 937 510
Корпус, у т.ч.: Б-806799СБЭ к-т  
Модуль (№ 1) Б-806806СБЭ шт. 20 670 000
Модуль (№ 2) Б-806807-(02)СБЭ шт. 19 461 000
Модуль (№ 3) Б-806806-(02)СБЭ шт. 20 596 000
Модуль (№ 4) Б-806808СБЭ шт. 17 496 000
Модуль (№ 5) Б-806809-(02)СБЭ шт. 17 496 000
Модуль (№ 6) Б-806808-(01)СБЭ шт. 16 291 000
Камера передня Б-806843СБЭ к-т 1 574 000
Камера передня Б-806843-(01)СБЭ к-т 1 574 000
Камера задня Б-806844СБЭ к-т 2 629 000
Камера задня Б-806845СБЭ к-т 2 711 000
Кришка Б-806846СБЭ к-т 2 824 000
Кришка Б-806846-(01)СБЭ к-т 2 824 000
Конденсатозбірник Б-806851СБЭ шт. 1 851 000
Конденсатозбірник Б-806851-(01)СБЭ шт. 1 851 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Пристрій приймально-скидний Б-806853СБЭ шт. 602 000
Вузли та деталі конденсатора, включаючи сполучну смугу для перехідного патрубка   к-т 2 074 510
Арматура і КВП   к-т 140 000
Зварювальні матеріали   к-т 467 000
Пристосування для транспортування модулів конденсатора, у т. ч.:     1 759 010
Пристосування для транспортування модулів конденсатора (№№ 1,2,3) С-829200СБЭ к-т 879 505
Пристосування для транспортування модулів конденсатора (№№ 4, 5, 6) С-829200-(01)СБЭ к-т 879 505
Усього: 487 885 848 грн. із ПДВ

 

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