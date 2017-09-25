«Турбоатом» ще на 10% задрав валютну ціну на трубки для коштовних конденсаторів «Енергоатому»

ПАТ «Турбоатом» 22 вересня уклав угоду з компанією «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» (Італія) про поставку труб на 4,53 млн євро, або близько 141,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця квітня 2018 року у Харків мають поставити 114 тисяч штук зварних труб із корозійностійкої аустенітної сталі марки TP316L (EN1.4435) PRE>=27 одиниць за стандартом ASTM A249/A249M-10a.

Труби розміром 23х0,5х14090 мм коштують 39,18 євро, 23х1,0х14090 мм – 76,09 євро за штуку.

Рівно рік тому «Турбоатом» закуповував повністю аналогічний комплект труб за 4,06 млн євро. Тоді трубки були дешевші на 10% – 35 євро за тонкіші і 69 євро за товщі.

У півтора рази коротші трубки довжиною 9 метрів коштували харківському заводу на початку вересня 2016 року 22,37 і 43,92 євро за штуку відповідно.

Ці труби необхідні для виготовлення «Турбатомом» чергового конденсатора для охолодження води в реакторній зоні АЕС.

Наразі відомо, що 11 вересня «Енергоатом» оголосив про намір укласти з «Турбоатомом» угоду по неконкурентній переговорній процедурі на виготовлення конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС вартістю 487,89 млн грн. Для іншого енергоблоку ЗАЕС у грудні замовляли по 448,13 млн грн.

Гривнева різниця між цими конденсаторами для ЗАЕС становить близько 40 млн грн. Це більше ніж різниця в цінах трубок, які «Турбоатом» купував торік (117 млн грн.) і зараз (142 млн грн.). Відтак здорожчання конденсатору відбулось не тільки за рахунок підняття ціни на трубки.

«Енергоатом» замовляє ці конденсатори «Турбоатому» без проведення відкритих торгів. До того у вересні 2016 року була спроба провести відкриті торги на виготовлення конденсатора для ЗАЕС на очікувану суму 530,49 млн грн. Однак тоді «Енергоатом» допустив до участі лише «Турбоатом», викинувши низку потенційних учасників через різні невідповідності технічним вимогам і претензії до документів. Німецька фірма «Balcke-Dürr GmbH» безуспішно скаржилася в АМКУ на неможливість здійснення у березні-травні 2017 року поставки, на яку потрібно щонайменше 10 місяців. Тобто на момент тендеру у вересні вже було почати роботи по виготовленню. І саме це тоді вже робив «Турбоатом», який за кілька тижнів до торгів вже замовив італійцям «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» на суму 4,16 млн євро і на момент тендеру «Енергоатому» вже міг вести роботи по конденсатору, чого не могли робити інші учасники торгів, якщо не були впевнені у майбутній перемозі.

По факту минулорічної закупівлі конденсаторів правоохоронні органи порушували провадження. У тому числі в провадженні слідчого управління ГУНП в місті Києві перебувало кримінальне провадження №2201700000000005 від 11 січня 2017 року, порушене за фактом зловживання службовим становищем службовими особами «Енергоатому», які діючи зумисно з метою одержання неправомірної вигоди уклали договір з «Турбоатомом» на закупівлю конденсатора для Запорізької АЕС по завищеній ціні. Провадження відкривали по ч.1 ст 364. За інформацією першого зампрокурора Києва П.Кононенко, у подальшому це провадження було приєднано до матеріалів провадження №42016000000002970 з перекваліфікацією на ч.5 ст 191. У відкритому судовому реєстрі немає жодних згадок про ці провадження.

Використання зварних труб замість безшовних викликало критику з боку державного Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Осади. За словами науковців, зварні трубки не можуть забезпечити таку стійкість до корозії, як безшовні.

Те, що зварний шов є менш стійким до корозії – підтверджується дослідженнями самого «Енергоатому» від 2014 року, який є у розпорядженні «Наших грошей». У звіті вказано, що швидкість корозії зварного з’єднання у 1,6 рази більша, ніж корозія основного металу трубки зі сплаву 316L (8,06 г/м2 год проти 5,05).

У свою чергу саме корозія визначає чи витримає конденсатор гарантований термін роботи 30 років.

Італійський виробник «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» не вперше отримує замовлення «Турбоатому». У 2011 році він виграв тендер на поставку зварних прямошовних труб високої точності з нержавіючої сталі на 3,89 млн євро. Компанію очолює італієць Андреа Дегано.

Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Енергоатом» очолює Юрій Недашковський, близький до екс-нардепа Миколи Мартиненка.

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