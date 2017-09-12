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Дилери Дубневичів розіграли 21 мільйон залізниці на паршиві скріплення із «золотими» втулками

12 Вересня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 18 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВМ Трейдинг» скріплень на 21,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 66 400 комплектів пружних рейкових скріплень типу КПП-5-К для кривих ділянок колії Р65 виробництва ТОВ НВП «Корпорація КРТ» братів Дубневичів у складі:

  • клема пружна КП-5.2 – 2 шт.,
  • вкладиш ізолюючий ВІ-Т із термопластів – 2 шт.,
  • прокладка підрейкова ПРП 2-К – 1 шт.,
  • втулка регулювальна чорна ВР-65-К-2-3 або зелена ВР-65-К-2-3 – 2 шт.

Гарантійний строк експлуатації становить три роки.

Зусилля притиснення рейки до шпали визначено не менше 20,0 кН. Хоча до цієї весни «Укрзалізниця» завжди вимагала не менше 25 кН. Чим менший цей показник, тим гірше скріплення притискає рейку до шпали, а значить тим гірше рейка тримає вертикальне положення (про результати експертиз кріплень «Корпорації КРТ» див. матеріал «Коефіцієнт Дубневичів»).

Тому для кращого утримання рейки гіршим скріпленням окремо купують додаткові підрейкові прокладки.

Ціна за один комплект скріплення з втулками склонаповненого поліаміду на тендері склала 320 грн.

Це майже удвічі дорожче від скріплень, до комплекту яких не входять втулки. Навесні «Укрзалізниця» збиралась придбати скріплення КПП Р65 та КПП Р50, які відрізняються від нинішніх саме відсутністю регулювальних втулок. Вартість комплекту з двох клем, двох вкладишів та підрейкової прокладки тоді була оцінена замовником у 178 грн. Ще дешевше пропонувала свою продукцію фірма «Механіка» – по 149 грн., яка розмістила відповідне звернення у розділі «вимоги». Однак торги зрештою відмінили через претензії до конкурсної документації всіх учасників. Тому яку ціну запропонували би два інших учасники за продукцію компанії «КРТ» братів Дубневичів – невідомо.

Очікувана вартість комплекту без двох пластикових втулок (178 грн.) менша від ціни комплекту з цими втулками (320 грн.) на 142 грн. Тобто ціна двох звичайних пластикових деталей майже дорівнює вартості самого металевого скріплення, яке значно складніше і дорожче у виготовленні.

Сума угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 21,77 млн грн.

Єдиним конкурентом був інший дилер корпорації «КРТ» – ТОВ «Авант-Гарде».

Фірму «ВМ Трейдинг» зареєстровано на Михайла Врублевського наприкінці 2016 року в м. Городок Львівської обл. по вул. Комарнівська, 66. Також Врублевський керує ТОВ «Експозиція» Андрія Бохенка, яка прописана за тією ж адресою – разом із ТОВ «Квадрохім», співвласницями якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича.

Врублевський у 2015 році висувався у Пустомитівську райраду Львівської обл. від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Також від БПП мають депутатські мандати брати Дубневичі.

Львівська «Авант-Гарде» належить Олексію Столизі та Михайлу Перепьолкіну. Вони є співвласниками ТОВ «Меланж-Трейд» удвох і ТОВ «Авант Оіл» з Ольгою Клевайчук.

Михайло Михайлович Перепьолкін разом із Михайлом Володимировичем Перепьолкіним та Ольгою Клевайчук володіють ТОВ «Самін» із Павлом Кугаївським і ТОВ «Мотто Захід» з екс-начальником ДП «Український державний центр радіочастот» Павлом Слободянюком.

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