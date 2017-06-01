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Залізниця хоче купити скріплення на 22 мільйони з «золотими» втулками і низькими вимогами

01 Червня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» оголосила тендер на постачання рейкових пружних скріплень типу КПП для кривих ділянок колії на очікувану суму 21,77 млн грн. Торги призначено на 7 серпня, повідомляється в системі «Прозорро».

Планують придбати 66 тисяч комплектів скріплень у складі: клема пружна – 2 шт., вкладиш ізолюючий -2 шт., прокладка підрейкова – 1 шт., втулка регулювальна – 2 шт.

Зусилля притиснення рейки до шпали визначено не менше 20,0 кН. Хоча до цієї весни «Укрзалізниця» завжди вимагала не менше 25 кН. Чим менший цей показник, тим гірше скріплення притискає рейку до шпали, а значить тим гірше рейка тримає вертикальне положення. Тому для кращого утримання рейки гіршим скріпленням окремо купують додаткові підрейкові прокладки.

Вартість такого комплекту оцінено у 328 грн.

Це майже удвічі дорожче від скріплень, до комплекту яких не входять втулки, які виготовляють зі склонаповненого поліаміду.

Днями «Укрзалізниця» відмінила торги на придбання скріплень КПП Р65 та КПП Р50. Вони відрізняються  від скріплень для кривих ділянок колії саме наявністю регулювальних втулок. Тож їх не було у складі комплектів на відміненому тендері.

Вартість комплекту з двох клем, двох вкладишів та підрейкової прокладки у цьому випадку було оцінено «Укрзалізницею» у 178 грн. Ще дешевше від очікуваної ціни пропонувала свою продукцію фірма «Механіка» – по 149 грн., яка розмістила відповідне звернення у розділі «вимоги». Однак торги зрештою було відмінено через претензії до конкурсної документації всіх учасників. Тому скільки могли запропонувати два інших учасники за продукцію компанії «КРТ» братів Дубневичів – невідомо.

Очікувана вартість комплекту без двох пластикових втулок (178 грн.) менша від очікуваної ціни комплекту з цими втулками (328 грн.) на 150 грн. Тобто ціна двох звичайних пластикових деталей  фактично дорівнює вартості самого металевого скріплення, яке значно складніше і дорожче у виготовленні.

За формування очікуваної вартості в «Укрзалізниці» відповідають філія «Центр забезпечення виробництва» та Департамент матеріально-технічного забезпечення.

Нещодавно НАБУ і САП передали у суд справу стосовно кількох високопосадовців «Укрзалізниці» за закупівлю у 2015 році у фірми «Інкомм» метизної продукції по завищеним цінам, яка принесла збитків на 20 млн грн.

По цій справі затримані тодішній голова ДП «Укрзалізничпостач» Євген Хорощак, його заступник та голова тендерного комітету Роман Кравчук, керівник відділу верхньої будови колії Андрій Степаненко, та два представники групи «Інкомм».

При цьому Степаненко вже повернувся до роботи на посаду, з якої він був відсторонений на час слідства. Його ПІБ вже значиться у документації тендеру на скріплення для кривих ділянок. За даними «Наших грошей», термін відсторонення Степаненка закінчився, і слідству не вдалось у суді його подовжити.

Начальника департаменту маттехзабезпечення УЗ Ігоря Олексія також брали під варту, але зрештою провадження по ньому закрили. У розшуку перебуває бізнесмен Андрій Біленький, який вважається власником групи «Інкомм».

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