Дилерів Дубневичів викинули з тендеру «УЗ» щодо скріплень на 309 мільйонів разом з єдиним конкурентом

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» відмінила тендер на поставку рейкових скріплень на очікувану суму 308,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планували замовити 1,61 млн комплектів скріплень рейкових пружних типу КПП Р65 та 22 тис комплектів – типу КПП Р50.

Скріплення повинні були мати зусилля притиснення рейки до шпали не менше 20 кН, тоді як у попередні роки завжди вимагалось зусилля 25 кН.

Також хотіли купити 280 тис прокладок підрейкових товщиною 10 мм для скріплень КПП Р65 по 69 грн. Вони потрібні, аби підняти вище рейки, щоб менш сильні скріплення могли їх втримати.

Спершу замовник оголосив об’єднану закупівлю, однак згодом на вимогу потенційних учасників довелось виділити вищезгадані підрейкові прокладки в окремий лот.

На торги щодо прокладок прийшли ТОВ «Авант-Гарде» і ТОВ «ВМ Трейдинг», а щодо скріплень – ще й згадана «АТ Механіка». Пропозиції усіх трьох компаній були відхилені через претензії до документів.

«Авант-Гарде» і «ВМ Трейдинг» пропонували скріплення KПП-5 виробництва ТОВ «Корпорація КРТ» нардепів Богдана і Ярослава Дубневичів. Обидві фірми всупереч умовам тендеру подали скановані копії технічних умов, завірені печатками та підписами підприємств, які не є власниками цих ТУ. Техумови належали ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), а печатка – ТОВ «НВП Корпорація КРТ» (код 13820029). Крім того, «Авант-Гарде» у довідці про досвід замість предмету аналогічних договорів написала одне слово «продаж».

Натомість «АТ Механіка» пропонувала скріплення КПП-1 власного виробництва. Підстав для її відхилення було дві:

Фірма надала акти прийняття дослідних зразків за підписом голови комісії – головного інженера Головного управління колійного господарства Василя Яковлєва (від «НГ»: помічника Ярослава Дубневича) та акти прийняття продукції до серійного виробництва за підписом начальника того ж управління Євгена Юрковського. На думку замовника, останні не відповідали ГСТУ, бо не містили посилання на наказ про створення міжвідомчої комісії по прийняттю дослідних зразків пропонованих скріплень КПП-1. У самій «УЗ» теж нібито відсутній такий наказ (від «НГ»:відтак незрозуміло, на якій підставі була створена комісія на чолі з Яковлєвим і підписані відповідні акти). Як пише замовник, подані фірмою ТУ У 30.2-23721759-023:2014 не є «документацію на виготовлення скріплення, а визначають технічні характеристики вузла скріплення». У їхньому тексті сказано, що окремі деталі скріплень мають відповідати ТУ У 27.3-23721759-001:2007 (клеми), ТУ У 25.2-23721759-003:2007 (вкладиші) і ТУ У 25.2-23721759-004:2007 (прокладки). А погодження цих останніх в «УЗ» скасоване постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.10.2014 року по справі № 826/14671/14 за позовом ТОВ «Корпорація КРТ».

Після відхилення всіх заявок ТОВ «АТ Механіка» 26 травня загрузило у систему «Прозорро» вимогу до замовника про зменшення очікуваної вартості скріплень з 290 до 242 млн грн., а також повернення старої вимоги про зусилля притиснення рейки до шпали на рівні від 25 кН. Замовник наразі на вимогу не відреагував.

Фірму «ВМ Трейдинг» зареєстровано на Михайла Врублевського наприкінці 2016 року в м. Городок Львівської обл. по вул. Комарнівська, 66. Також Врублевський керує ТОВ «Експозиція» Андрія Бохенка, яка прописана за тією ж адресою – разом із ТОВ «Квадрохім», співвласницями якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича.

Врублевський у 2015 році висувався у Пустомитівську райраду Львівської обл. від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Львівська «Авант-Гарде» належить Олексію Столизі та Михайлу Перепьолкіну. Вони є співвласниками ТОВ «Меланж-Трейд» удвох і ТОВ «Авант Оіл» з Ольгою Клевайчук.

Михайло Михайлович Перепьолкін разом із Михайлом Володимировичем Перепьолкіним та Ольгою Клевайчук володіють ТОВ «Самін» із Павлом Кугаївським і ТОВ «Мотто Захід» з екс-начальником ДП «Український державний центр радіочастот» Павлом Слободянюком.

Київська «АТ Механіка» має виробничі потужності у Хмельницькому. Її засновниками є директор Віталій Руденко, Олена Закапко, Олексій та Яніна Івановські, Валентин Українець, Надія Федорова і Світлана Федюшина – дружина екс-заступника гендиректора «Укрзалізниці» Юрія Федюшина. Івановський і Федорова мають кілька патентів на залізничні деталі.

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