Залізниця екстрено замовила дизелю на 1,4 мільярда у Адамовського, «медведчуківців» і автогонщика

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 7 вересня провела закупівлю дизельного палива на загальну суму близько 1,40 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У трьох компаній замовлено 60 тис тонн по ціні від 23 150 до 23 450 грн./т. Торги починались від 23 600-24 000 грн./т.

За даними сайту «Enkorr», гуртові ціни в Україні на дизпаливо зараз становлять 23 330 грн./т.

Підряд на поставку половини всього обсягу виграло ТОВ «Трейд коммодіті». Ця компанія входить до групи, яку контролює бізнесмен Андрій Адамовський. Він є бізнес-партнером народного депутата від БПП Олександра Грановського з групи Ігоря Кононенка, який у свою чергу є бізнес-партнером президента України Петра Порошенка.

Ще 20 тис тонн поставить ТОВ «Анвітрейд». Ця фірма записана на польську компанію «Векслер глобал трейдінг сп. з о.о.» і входить в групу «Wexler», що займається поставки палива в Україну трубопроводами. Ця компанія пов’язана з оточенням Віктора Медведчука, якому українська влада єдиному дозволила здійснювати прямі польоти в Росію з України. Всі інші літаки мають летіти в Москву через Білорусь.

Ще 10 тис тонн залізниця отримає від ТОВ «Елемент нафта» автогонщика Бориса Ганджі.

ОККО, «Сокар» і «Нафтотрейд Капітал» не виграли жодного лоту.

Екстрений тендер провели за прискореною переговорної процедурі під приводом загрози національній безпеці і неможливості забезпечити потреби армії в залізничних перевезеннях. Про це «enkorr» повідомив один з учасників тендеру.

«Привід – відсутність запасів палива загрожує зривом потреб армії в перевезеннях. Повний маразм», – сказало джерело.

«Екстрена закупівля стала наслідком нульових запасів палива і провалу переговорів по позиці палива до найближчих тендерів, намічених за процедурою на кінець жовтня», – пояснив ситуацію директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

На жовтень залізниця оголосила 15 відкритих торгів на загальну суму 3,38 млрд грн.

Останній рік найбільшим постачальником залізниці є «Трейд коммодіті». Однак вже півроку залізниця не може провести жодної нової закупівлі, оскільки всі торги з різних причин зриваються.

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