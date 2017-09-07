НОВИНИ

07.09.2017

Залізниця екстрено замовила дизелю на 1,4 мільярда у Адамовського, «медведчуківців» і автогонщика

Львівський сбушник вимагав BMW X5 у дружини поліцейського, шантажуючи вигаданим відеокомпроматом

ЧАЕС замовила кіпріотам з оточення екс-очільника «Енергоатому» досліджень на 4 мільйони

Вінниця дала 7 мільйонів на сквер «Ліверпуль» із «Бітлами» за 1,7 мільйона

Таємний ремонт мосту в Дніпрі батьком секретаря міськради подорожчав у півтора рази – до чверті мільярда

Поляки віддадуть одеситам третину зі 148 кредитних мільйонів на секретний ремонт волинської траси

«Укргазвидобування» відписало китайській «Beiken» два мільярди за буріння на Харківщині і Полтавщині

«Розпіарений» Луценком митник-хабарник відбувся штрафом, а озвучений розмір хабара зменшився вчетверо

Краматорська мерія замовила ремонту на 2 мільйона фірмі з кубла скандального секретаря Сєвєродонецька

06.09.2017

Нацгвардія взулась на 50 мільйонів у нової фірми «Талану», бо стару оштрафував АМКУ

Святаш виграв у свого дилера 31 мільйон Одеської поліції на автівки Renault

Відбувся дрібним штрафом чиновник Держгеокадастру, чиїм затриманням на хабарі хизувався Луценко

Маріупольська мерія почала швиденько відгороджуватися в обхід рішення депутатів та «Прозорро»

«Центренерго» заплатить ще мільйон юристам, які замінили радників Порошенка в спорі з «Mercuria» за $4 млн

Новачок і фаворит поділили 102 мільйони на українські кабелі для залізниці

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Залізниця екстрено замовила дизелю на 1,4 мільярда у Адамовського, «медведчуківців» і автогонщика

07 Вересня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 7 вересня провела закупівлю дизельного палива на загальну суму близько 1,40 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У трьох компаній замовлено 60 тис тонн по ціні від 23 150 до 23 450 грн./т. Торги починались від 23 600-24 000 грн./т.

За даними сайту «Enkorr», гуртові ціни в Україні на дизпаливо зараз становлять 23 330 грн./т.

Підряд на поставку половини всього обсягу виграло ТОВ «Трейд коммодіті». Ця компанія входить до групи, яку контролює бізнесмен Андрій Адамовський. Він є бізнес-партнером народного депутата від БПП Олександра Грановського з групи Ігоря Кононенка, який у свою чергу є бізнес-партнером президента України Петра Порошенка.

Ще 20 тис тонн поставить ТОВ «Анвітрейд». Ця фірма записана на польську компанію «Векслер глобал трейдінг сп. з о.о.» і входить в групу «Wexler», що займається поставки палива в Україну трубопроводами. Ця компанія пов’язана з оточенням Віктора Медведчука, якому українська влада єдиному дозволила здійснювати прямі польоти в Росію з України. Всі інші літаки мають летіти в Москву через Білорусь.

Ще 10 тис тонн залізниця отримає від ТОВ «Елемент нафта» автогонщика Бориса Ганджі.

ОККО, «Сокар» і «Нафтотрейд Капітал» не виграли жодного лоту.

Екстрений тендер провели за прискореною переговорної процедурі під приводом загрози національній безпеці і неможливості забезпечити потреби армії в залізничних перевезеннях. Про це «enkorr» повідомив один з учасників тендеру.

«Привід – відсутність запасів палива загрожує зривом потреб армії в перевезеннях. Повний маразм», – сказало джерело.

«Екстрена закупівля стала наслідком нульових запасів палива і провалу переговорів по позиці палива до найближчих тендерів, намічених за процедурою на кінець жовтня», – пояснив ситуацію директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

На жовтень залізниця оголосила 15 відкритих торгів на загальну суму 3,38 млрд грн.

Останній рік найбільшим постачальником залізниці є «Трейд коммодіті». Однак вже півроку залізниця не може провести жодної нової закупівлі, оскільки всі торги з різних причин зриваються.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Дубневичів мають рвати
01 Вересня 2017

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.09.2017

Львів Львівський сбушник вимагав BMW X5 у дружини поліцейського, шантажуючи вигаданим відеокомпроматом

Вінниця Вінниця дала 7 мільйонів на сквер «Ліверпуль» із «Бітлами» за 1,7 мільйона

Дніпро Таємний ремонт мосту в Дніпрі батьком секретаря міськради подорожчав у півтора рази – до чверті мільярда

Луцьк Поляки віддадуть одеситам третину зі 148 кредитних мільйонів на секретний ремонт волинської траси

Львів «Розпіарений» Луценком митник-хабарник відбувся штрафом, а озвучений розмір хабара зменшився вчетверо

Донецьк Краматорська мерія замовила ремонту на 2 мільйона фірмі з кубла скандального секретаря Сєвєродонецька

06.09.2017

Тернопіль Відбувся дрібним штрафом чиновник Держгеокадастру, чиїм затриманням на хабарі хизувався Луценко

Донецьк Маріупольська мерія почала швиденько відгороджуватися в обхід рішення депутатів та «Прозорро»

Донецьк Сільрада на Донбасі закупила дитячий комплекс у депутата сусідньої міськради

05.09.2017

Львів Лісники дали партнерам чиновника Львівської ОДА 85 мільйонів на цех посіву, лісорозсадник і теплиці у Брюховичах

Чернігів Головний ветеринар Чернігівщини і начальник з району отримали по 6 і 5 років за побори з підлеглих

Одеса Труханов докинув офшорникам 85 мільйонів на таємний ремонт дамби Хаджибейського лиману

Донецьк В Слов’янську технагляд за роботами ФОПа на 3 мільйона здійснює його бізнес-партнерка без сертифіката

Луганськ Луганські військові купили надкоштовне вугілля у екс-менеджера Немчинова

04.09.2017

Ужгород Турки виграли 411 мільйонів на ремонт дороги в Закарпатті за таємними цінами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ