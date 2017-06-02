Офіційний постачальник російського автогазу літає з Москви разом з Медведчуком

Ізраїльський бізнесмен Нісан Моісєєв, чия компанія ТОВ «Глуско Україна» в останні місяці стала найбільшим імпортером в Україну скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), прилітав до Києва з Москви в одному літаку з Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

В листопаді 2016 року з московського аеропорту «Внуково» до аеропорту «Київ» прилетів приватний літак «Фалькон 900». Цим літаком, вартість якого біля $50 млн, регулярно користується Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна, представник України в Мінській тристоронній контактній групі. Вказаний «Фалькон 900» – єдиний літак, який має дозвіл літати між Москвою та Києвом попри припинення прямого авіасполучення між Україною та Росією. Разом з Медведчуком з літака вийшов Нісан Моісєєв, на прощання вони обнялися.

Сам Моісєєв стверджує, що з Медведчуком у нього не ділові, а дружні стосунки.

Моісєєв – власник швейцарської компанії «Proton Energy Group», яка через «Глуско енерджі СА» («Glusco energy SA») володіє ТОВ «Глуско Україна». Остання на початку року стала ексклюзивним поставщиком скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Виходу на ринок автогазу «Глуско Україна» передувало протистояння інших імпортерів з Службою безпеку України. Наприкінці 2016 року Енергетична митниця ДФС на підставі листа СБУ зупинила оформлення декількох партій авто пального для перевірки на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. СБУ також зобов’язало «Укрзалізницю» перевірити затримані цистерни на предмет несправності.

На початку лютого Мінекономрозвитку на вимогу першого СБУ ввело санкції проти 16 компаній-імпортерів газу через кримінальне провадження щодло фінансування тероризму.

В кінці лютого на підставі листа СБУ, підписаного першим заступником голови Павлом Демчиною, Мінеконорозвитку та торгівлі зняло санкції з компаній.

За даними ЗМІ, близькими до Медведчука також є компанії ТОВ «Креатив Трейдинг», «Wexler Global LP» (Британія), «Gikka Limited» (Британські Віргінські острови), які нещодавно почали свою роботу на ринку автогазу, але вже значно наростили обсяги поставок палива з Росмії.

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