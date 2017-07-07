Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 4 липня за результатами тендеру замовила ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 2 м.Гомель» (Білорусь) поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань за 113,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня трасу мають відремонтувати на ділянці км 0+000 – км 12+300 довжиною 12,3 км. Таким чином, ремонт коштує в середньому 9,19 млн грн. за кілометр.

Виконають демонтажні роботи і холодне фрезерування, укріплять узбіччя, влаштують покриття з асфальтобетонних і щебенево-мастикових сумішей, у тому числі перехідно-швидкісні смуги, з’їзди та смуги на підйом, встановлять бортові камені, огородження і напрямні стовпчики, нанесуть розмітку. Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить три роки, а на розмітку фарбою – півроку.

Постачальником асфальтобетону з Черкас за 40 км, дорожньої фарби з Дніпра за 280 км, щебеню і піщано-щебеневої суміші з смт. Рокитне на Київщині за 140 км, бітумної емульсії з Києва за 200 км та бар’єрного огородження із Запоріжжя за 345 км буде українське ТОВ «СУБП «Белавтодор-Україна». Крім ДСТ Гомеля, Бреста і Гродно та державного «Білзарубіжторг», його засновником є київське ПАТ «Нерухомість столиці» росіянина Ігоря Князєва, 29% акцій якого має ТОВ «КУА «Капітал Груп».

За протоколом узгоджених цін, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 1 780 грн./т із ПДВ. На червневому тендері Полтавської САД він коштував 1 208 грн./т без ПДВ і доставки. А у квітні продавався гуртом по 1 537-1 536 грн./т без ПДВ і доставки.

Бетон В10 М150 10-20 мм замовили по 1 250 грн./куб. м із ПДВ. У відкритих джерелах його можна знайти у продажу по 974 грн./куб. м без ПДВ і доставки.

Ціни бензину А-92, дизельного палива, щебеню і щебенево-піщаної суміші відповідають ринку.

На заробітну плату піде 702 тис грн., тобто менше відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 200 тис грн.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 123,36 млн грн.

Допущеними конкурентами були ПП «Дорстрой», ТОВ «Главшляхбуд», а також ТОВ «Ростдорстрой», яке єдине з учасників жодного разу не знижувало ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Автомагістраль-Центр» і ТОВ «Декас Інжиніринг» не допустили до торгів через недоліки підтвердження наявності обладнання і матеріально-технічної бази.

Крім того, ТОВ «Нео Лайф Компані» просило не вимагати зазначення у відгуку до аналогічного договору інформацію щодо фактично влаштованого асфальтобетонного покриття площею не менше 10% від зазначеного у технічному завданні. На думку фірми, це обмежує конкуренцію, бо не всі учасники з об’єктивних причин можуть переоформити наявний відгук за виконаним договором. У якості прикладу вона навела тендерні перемоги ПП «Дорстрой» і ТОВ «Трансстроймеханізація», які отримувати ці відгуки від самої Черкаської САД. Однак замовник відмовив, вважаючи претензію безпідставною.

ОАО «ДСТ № 2 г.Гомель» із білоруського державного холдингу «Белавтодор» уперше виграло тендер в Україні. За даними інформагентства «Белта», невдовзі відкриються українські представництва ще двох дочірніх компаній холдингу – з Бреста і Гродно.

Найменування матеріальних ресурсів Одиниця виміру Ціна, грн./од. з ПДВ Емульсія бітумна дорожня (ЕКМШ 50) т 11 700,00 Емульсія бітумна дорожня (ЕКШ 50) т 11 500,00 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130 т 9 750,00 Мастильні матеріали т 45 000,00 Гідравлічна рідина т 43 000,00 Бензин А-92 л 22,50 Дизельне паливо л 21,00 Асфальтобетонна суміш гаряча, дрібнозерниста, щільна, тип Б, марка 1 т 1 780,00 Асфальтобетонна суміш гаряча, крупнозерниста, щільна, тип А, марки 1 на бітумах модифікованих полімерами т 1 658,03 Суміш щебенево-мастикова ЩМА-20 на бітумах модифікованих полімерами т 2 120,63 Щебінь з природного каменя фр. 40-70 мм куб. м 210,00 Щебенево-піщана суміш фр. 0-70 мм (С5) куб. м 184,80 Розчинник для фарби т 40 910,00 Фарба чорна т 51 000,00 Фарба біла т 51 000,00 Фарба біла «Поліфарб-лайн» т 50 940,00 Скляні кульки імпортні т 32 940,00 Направляючі стовпчики з пластмаси шт. 150,00 Дорожня бар’єрна огорожа типу Євроформат з стримувальною здатністю 300 кДж т 38 500,00 Бетонна суміш М150 (В 10) 10-20 мм куб. м 1 250,00 Бетонна суміш М150 (В 10) 20-40 мм куб. м 1 250,00 Розчин цементний М100 куб. м 1 150,00 Камені бортові бетонні БР100.30.18 шт. 150,00 Кисень технічний газоподібний куб. м 2,60 Пропан-бутан технічний куб. м 19,37

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