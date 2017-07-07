Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
07 Липня 2017
Служба автомобільних доріг у Черкаській області 4 липня за результатами тендеру замовила ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 2 м.Гомель» (Білорусь) поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань за 113,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До грудня трасу мають відремонтувати на ділянці км 0+000 – км 12+300 довжиною 12,3 км. Таким чином, ремонт коштує в середньому 9,19 млн грн. за кілометр.
Виконають демонтажні роботи і холодне фрезерування, укріплять узбіччя, влаштують покриття з асфальтобетонних і щебенево-мастикових сумішей, у тому числі перехідно-швидкісні смуги, з’їзди та смуги на підйом, встановлять бортові камені, огородження і напрямні стовпчики, нанесуть розмітку. Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить три роки, а на розмітку фарбою – півроку.
Постачальником асфальтобетону з Черкас за 40 км, дорожньої фарби з Дніпра за 280 км, щебеню і піщано-щебеневої суміші з смт. Рокитне на Київщині за 140 км, бітумної емульсії з Києва за 200 км та бар’єрного огородження із Запоріжжя за 345 км буде українське ТОВ «СУБП «Белавтодор-Україна». Крім ДСТ Гомеля, Бреста і Гродно та державного «Білзарубіжторг», його засновником є київське ПАТ «Нерухомість столиці» росіянина Ігоря Князєва, 29% акцій якого має ТОВ «КУА «Капітал Груп».
За протоколом узгоджених цін, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 1 780 грн./т із ПДВ. На червневому тендері Полтавської САД він коштував 1 208 грн./т без ПДВ і доставки. А у квітні продавався гуртом по 1 537-1 536 грн./т без ПДВ і доставки.
Бетон В10 М150 10-20 мм замовили по 1 250 грн./куб. м із ПДВ. У відкритих джерелах його можна знайти у продажу по 974 грн./куб. м без ПДВ і доставки.
Ціни бензину А-92, дизельного палива, щебеню і щебенево-піщаної суміші відповідають ринку.
На заробітну плату піде 702 тис грн., тобто менше відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 200 тис грн.
Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 123,36 млн грн.
Допущеними конкурентами були ПП «Дорстрой», ТОВ «Главшляхбуд», а також ТОВ «Ростдорстрой», яке єдине з учасників жодного разу не знижувало ціну під час аукціону.
Натомість ТОВ «Автомагістраль-Центр» і ТОВ «Декас Інжиніринг» не допустили до торгів через недоліки підтвердження наявності обладнання і матеріально-технічної бази.
Крім того, ТОВ «Нео Лайф Компані» просило не вимагати зазначення у відгуку до аналогічного договору інформацію щодо фактично влаштованого асфальтобетонного покриття площею не менше 10% від зазначеного у технічному завданні. На думку фірми, це обмежує конкуренцію, бо не всі учасники з об’єктивних причин можуть переоформити наявний відгук за виконаним договором. У якості прикладу вона навела тендерні перемоги ПП «Дорстрой» і ТОВ «Трансстроймеханізація», які отримувати ці відгуки від самої Черкаської САД. Однак замовник відмовив, вважаючи претензію безпідставною.
ОАО «ДСТ № 2 г.Гомель» із білоруського державного холдингу «Белавтодор» уперше виграло тендер в Україні. За даними інформагентства «Белта», невдовзі відкриються українські представництва ще двох дочірніх компаній холдингу – з Бреста і Гродно.
|Найменування матеріальних ресурсів
|Одиниця
виміру
|Ціна, грн./од. з ПДВ
|Емульсія бітумна дорожня (ЕКМШ 50)
|т
|11 700,00
|Емульсія бітумна дорожня (ЕКШ 50)
|т
|11 500,00
|Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130
|т
|9 750,00
|Мастильні матеріали
|т
|45 000,00
|Гідравлічна рідина
|т
|43 000,00
|Бензин А-92
|л
|22,50
|Дизельне паливо
|л
|21,00
|Асфальтобетонна суміш гаряча, дрібнозерниста, щільна, тип Б, марка 1
|т
|1 780,00
|Асфальтобетонна суміш гаряча, крупнозерниста, щільна, тип А, марки 1 на бітумах модифікованих полімерами
|т
|1 658,03
|Суміш щебенево-мастикова ЩМА-20 на бітумах модифікованих полімерами
|т
|2 120,63
|Щебінь з природного каменя фр. 40-70 мм
|куб. м
|210,00
|Щебенево-піщана суміш фр. 0-70 мм (С5)
|куб. м
|184,80
|Розчинник для фарби
|т
|40 910,00
|Фарба чорна
|т
|51 000,00
|Фарба біла
|т
|51 000,00
|Фарба біла «Поліфарб-лайн»
|т
|50 940,00
|Скляні кульки імпортні
|т
|32 940,00
|Направляючі стовпчики з пластмаси
|шт.
|150,00
|Дорожня бар’єрна огорожа типу Євроформат з стримувальною здатністю 300 кДж
|т
|38 500,00
|Бетонна суміш М150 (В 10) 10-20 мм
|куб. м
|1 250,00
|Бетонна суміш М150 (В 10) 20-40 мм
|куб. м
|1 250,00
|Розчин цементний М100
|куб. м
|1 150,00
|Камені бортові бетонні БР100.30.18
|шт.
|150,00
|Кисень технічний газоподібний
|куб. м
|2,60
|Пропан-бутан технічний
|куб. м
|19,37
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