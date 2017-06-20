«Альтком» виграв у «труханівців» півмільярда за шляхопровід і розв’язку на Полтавщині

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 15 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» будівництво шляхопроводу та транспортної розв’язки за 575,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Шляхопровід і розв’язку мають збудувати до кінця 2018 року на км 130+045 поблизу с. Бутенки Кобеляцького району при реконструкції траси Р-52 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150. Саме там, знаходиться перехрещення з М-22 Полтава – Олександрія.

За підсумковою відомістю, без ПДВ та урахування вартості доставки кубометр бетону В35 М450 20-40 мм коштує 1 714 грн. Його види можна знайти у відкритому продажу без доставки принаймні на 8% дешевше – по 1 531-1 586 грн./куб. м.

Тонна асфальтобетону ЩМА-15 коштує 1 806 грн., щільного дрібнозернистого типу А марки 1 на БМПА – 1 490 грн., щільного дрібнозернистого типу Б марки 1 – 1 208 грн., щільного піщаного типу Г марки 1 – 1 255 грн., щільного крупнозернистого типу А марки 1 – 1 014 грн., пористого крупнозернистого марки 1 – 1 003 грн. Це дещо дешевше від ринку та інших тендерів.

Ціни дощок і брусів не перевищують 3 500 грн./куб. м, а гарячекатаної арматурної сталі – 15 тис грн./т, що відповідає ринковому рівню.

Тонна перильного огородження ПОА-РМ-1,65 коштує майже 27 тис грн., дорожнього металевого бар’єрного огородження типу 11ДО-280-1,16(0,8)-2-1,2 – 28 тис грн., а типу 11ДД-128-0,8-2-1 – 31 тис грн.

Стрічку для розмітки 3M Stamark невідомої ширини замовили по 400 грн./м, мастику Crafco Roadsaver 34231 – по 77 500 грн./т, блоки підпірної стінки 400х220х150 – по 69 грн./шт., а збірні металеві гофровані конструкції Multiplate MP150 C1 – по 14 510-17 770 грн./м.

Георешітка коштує 93-155 грн./кв. м, георешітка тривісна з модулем пружності 505 кН/м – 75 грн./кв. м, з модулем пружності 580 кН/м – 103 грн./кв. м. Геотекстиль щільністю 400 г/кв. м обійдеться у 36 грн., а щільністю 500 г/кв. м – у 40 грн. за квадратний метр. При цьому марки в кошторисі не вказані.

У відкритих джерелах є дані про продаж українського і білоруського геотекстилю щільністю 400 г/кв. м у півтора рази дешевше – по 23,50 грн./кв. м.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби – 6 років, на дорожнє огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на дорожні знаки і напрямні стовпчики – 2 роки.

На заробітну плату піде 9,12 млн грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 3,15 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 578,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом із різницею в ціні 0,2% було ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. На відміну від переможця, він не знижував ціну під час аукціону.

Натомість дві інші компанії не допустили до торгів.

Консорціум «Магістраль» не подав проект договору та ліцензію на будівництво доріг і шляхопроводів IV та V категорій складності.

ТОВ «Альтіс-Спецбуд» принесло протокол про надання повноважень директору Максиму Забігайлу, тоді як підписантом протоколу і чинним керівником є Максим Скачков. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ. Вона заявила, що прізвище повіреного Забігайла з’явилось у протоколі через технічну помилку, але згодом відкликала скаргу.

Маріупольський «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» із Нідерландів та донецькому ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва.

Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

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