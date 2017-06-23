«Труханівці» за 307 мільйонів збудують міст на Полтавщині – «Альтіс» тестя опального Насірова викинули

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Служба автомобільних доріг у Полтавській області 20 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Ростдорстрой» будівництво шляхопроводу через залізницю за 307,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Шляхопровід мають збудувати до кінця 2018 року на км 128+552 при реконструкції траси Р-52 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 128+000 – км 129+400.

За підсумковою відомістю, кубометр бетону В25 М350 20-40 мм коштує 1 168 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Його види можна знайти у відкритому продажу приблизно за такою ж ціною – по 1 141-1 306 грн./куб. м.

Ціни дощок і брусів не перевищують 2 тис грн./куб. м, гарячекатаної арматурної сталі – 15 тис грн./т, що відповідає ринковому рівню.

Тонна асфальтобетону щільного дрібнозернистого типу А марки 1 коштує 1 717 грн., а щільного дрібнозернистого типу Б марки 1 і щільного піщаного типу Г марки 1 – 1 757 грн. Це дорожче від ринку та інших тендерів. Наприклад, у нещодавньому кошторисі ремонту іншого шляхопроводу на Полтавщині асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 коштував у півтора рази дешевше – 1 208 грн./т.

Стрічку для розмітки 3M Stamark TM замовили по 366 тис грн./т, мастику BIGUMA DS 01 E – по 14 652 грн./т, а збірні металеві гофровані конструкції Multiplate MP150 L56 – по 106 тис грн./м.

Квадратний метр георешітки коштує 93-150 грн., георешітки з модулем пружності 505 кН/м – 73 грн., геотекстилю щільністю 400 г/кв. м – 27 грн., а щільністю 500 г/кв. м – 40 грн. При цьому марки в кошторисі не вказані.

На заробітну плату піде 7,57 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 2,54 млн грн.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 308,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом із різницею в ціні у відсоток було ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час торгів.

Натомість інші три фірми не допустили до аукціону.

Консорціум «Магістраль» не подав проект договору та ліцензію на будівництво доріг і шляхопроводів IV та V категорій складності.

ПрАТ «Укратоменергобуд» підтвердив повноваження підписанта протоколом засідання правління, за яким при укладенні угоди «вважати попередньо погодженим вчинення значного правочину» з мажоритарним акціонером «з наступним обов’язковим затвердженням цього рішення на чергових річних загальних зборах акціонерів». Проте замовник заявив, що така правова конструкція тендерною документацією не передбачена.

ТОВ «Альтіс-Спецбуд» принесло протокол про надання повноважень директору Максиму Забігайлу, тоді як підписантом протоколу і чинним керівником є Максим Скачков. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ. Вона заявила, що прізвище повіреного Забігайла з’явилось у протоколі через технічну помилку, але відкликала скаргу після оприлюднення замовником протоколу її розгляду.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Маріупольський «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» із Нідерландів та донецькому ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва.

Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

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