НОВИНИ

23.06.2017

Лисичанські освітяни замовляють мільйонний ремонт без конкурсів у фірми Дунаєва

Перед приходом СБУ «Енергозбут» вирішив замовити трансформаторів на мільйон у найдорожчого учасника

«Укргазвидобування» дало Пінчуку 175 мільйонів, викинувши дешевших арабів із китайськими трубами не тої різьби

«Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

«Труханівці» за 307 мільйонів збудують міст на Полтавщині – «Альтіс» тестя опального Насірова викинули

Фірма радника Ляшка при підтримці депутатів Ляшка хоче 400 гектарів бурштину, за який арештували помічника дружини Ляшка

22.06.2017

Нардеп-ляшківець записав яхт-клуб та яхту на помічників

Міноборони готують до чергової мирової з фірмою Пелиха-Микитася по забудові двох гектарів в Києві

«Укрзалізниця» переплатить щонайменше 50 мільйонів за дизель «Трейд коммодіті», з якого може збити лише 28 мільйонів

Донецькі лікарі замовляють наркотичний Фентаніл до 10 разів дорожче від решти України (ціни по регіонам)

Кіпрська «дочка» бельгійців виграла 96 мільйонів на днопоглиблення «Южного»

«ОККО» за стіл, крісло і шафу випхало «єремеєвців» із тендеру Міноборони по коштовному дизелю на 312 мільйонів

Холодницький підозрює, що нардепи планували бурштинову оборудку на базі наказу приятеля Луценка

Львівська САД приховала ціни на ремонт дороги одеситами за чверть мільярда

21.06.2017

Бочковського судять зовсім не за те, через що арештували на Кабміні

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Фірма радника Ляшка при підтримці депутатів Ляшка хоче 400 гектарів бурштину, за який арештували помічника дружини Ляшка

23 Червня 2017

Житомирська обласна рада в кінці травня погодила надання ТОВ «Екологічні технології та будівництво» спецдозволу на видобуток бурштину на ділянці площею 429,32 га. Серед засновників фірми – екс-помічник лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, однопартійці якого активно підтримували бурштинокопачів в депутатському корпусі.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Гуменюка та Олександра Лємєнова для «Слідство.Інфо».

Засновниками «Екотехбудівництво» є Анатолій Анатолійович Капустюк, 98-й номер у списку «Радикальної партії Олега Ляшка» на виборах до Верховної Ради 2014 року. Після невдалої спроби отримати депутатський значок, Капустюк став помічником лідера фракції Олега Ляшка.

«Екотехбудівництво» прописані в житомирському селі Білки, сільський голова якого Віталій Уманець агітував перед депутатами за погодження дозволу фірмі. Фірма зареєстрована за однією адресою з сільрадою, але фізично її там не знайти.

Питання виділення ділянок «Екотехбудівництву» в сесійній залі Житомирської облради активно підтримував депутат-«ляшківець» Ілля Смичок. Але і він, і Ляшко запевнили, що «Радикальна партія»  не має відношення до діяльності Капустюка. Останній з 2015 року не є депутатським помічником.

Поки що Держгеонадр не видав спецдозволу фірмі.

Від «Наших грошей»:

За однією адресою з «Екотехбудівництвом» зареєстрована громадська організація «Правда», де партнером Капустюка є Олександр Кінзерський. Останній був помічником нардепа «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука в раді нинішнього скликання.

20 червня НАБУ та САП по справі з видобутком бурштину в Житомирській області повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Мова йде про двох охоронців нардепа Бориса Розенблата (БПП), помічника-консультанта нардепа та трьох представників міжфракційного парламентського об’єднання «Депутатський контроль». Відомо, що серед підозрюваних – представник цього об’єднання, депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, ім’я третього депутата офіційно не називалося.

22 червня Коломенський райсуд в цій справі арештував на 2 місяці Костянтина Проскурка, який також є помічником іншого нардепа «Радикальної партії» – Тетяни Юзькової. За даними ЗМІ, це колишня громадянська дружина Олега Ляшка.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Так скільки ж мільйонів «прикурив» Колесніков на «Хюндаях» до Євро-2012?
18 Червня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.06.2017

Луганськ Лисичанські освітяни замовляють мільйонний ремонт без конкурсів у фірми Дунаєва

Донецьк «Селидіввугілля» розіграло 214 мільйонів на обладнання Ахметова за повною передоплатою

Полтава «Труханівці» за 307 мільйонів збудують міст на Полтавщині – «Альтіс» тестя опального Насірова викинули

Житомир Фірма радника Ляшка при підтримці депутатів Ляшка хоче 400 гектарів бурштину, за який арештували помічника дружини Ляшка

22.06.2017

Київ Нардеп-ляшківець записав яхт-клуб та яхту на помічників

Донецьк Донецькі лікарі замовляють наркотичний Фентаніл до 10 разів дорожче від решти України (ціни по регіонам)

Одеса Кіпрська «дочка» бельгійців виграла 96 мільйонів на днопоглиблення «Южного»

Львів Львівська САД приховала ціни на ремонт дороги одеситами за чверть мільярда

21.06.2017

Київ «Прокладка» взяла 68 мільйонів на облаштування Володимирської гірки за суперечливими цінами

Київ Британським юристам відписали ще 20 мільйонів для обслуговування зовнішнього боргу Києва

Дніпро Комунальники Дніпра за 3 мільйони замовили мініфутбольні поля у півтора рази дорожче від донецьких колег

Донецьк Прокуратура відкрила чергову справу по оборудкам Нацгвардії з улюбленими ремонтниками

Київ Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйони

20.06.2017

Донецьк Поліція розслідує як фірма з двома працівниками отримала 2,5 мільйони на ремонт інтернатів Донбасу

І-Франк Ще 53 мільйони отримає «приватівець» за коштовний ремонт дороги через Ворохту

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ