Фірма радника Ляшка при підтримці депутатів Ляшка хоче 400 гектарів бурштину, за який арештували помічника дружини Ляшка

Житомирська обласна рада в кінці травня погодила надання ТОВ «Екологічні технології та будівництво» спецдозволу на видобуток бурштину на ділянці площею 429,32 га. Серед засновників фірми – екс-помічник лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, однопартійці якого активно підтримували бурштинокопачів в депутатському корпусі.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Гуменюка та Олександра Лємєнова для «Слідство.Інфо».

Засновниками «Екотехбудівництво» є Анатолій Анатолійович Капустюк, 98-й номер у списку «Радикальної партії Олега Ляшка» на виборах до Верховної Ради 2014 року. Після невдалої спроби отримати депутатський значок, Капустюк став помічником лідера фракції Олега Ляшка.

«Екотехбудівництво» прописані в житомирському селі Білки, сільський голова якого Віталій Уманець агітував перед депутатами за погодження дозволу фірмі. Фірма зареєстрована за однією адресою з сільрадою, але фізично її там не знайти.

Питання виділення ділянок «Екотехбудівництву» в сесійній залі Житомирської облради активно підтримував депутат-«ляшківець» Ілля Смичок. Але і він, і Ляшко запевнили, що «Радикальна партія» не має відношення до діяльності Капустюка. Останній з 2015 року не є депутатським помічником.

Поки що Держгеонадр не видав спецдозволу фірмі.

Від «Наших грошей»:

За однією адресою з «Екотехбудівництвом» зареєстрована громадська організація «Правда», де партнером Капустюка є Олександр Кінзерський. Останній був помічником нардепа «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука в раді нинішнього скликання.

20 червня НАБУ та САП по справі з видобутком бурштину в Житомирській області повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Мова йде про двох охоронців нардепа Бориса Розенблата (БПП), помічника-консультанта нардепа та трьох представників міжфракційного парламентського об’єднання «Депутатський контроль». Відомо, що серед підозрюваних – представник цього об’єднання, депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, ім’я третього депутата офіційно не називалося.

22 червня Коломенський райсуд в цій справі арештував на 2 місяці Костянтина Проскурка, який також є помічником іншого нардепа «Радикальної партії» – Тетяни Юзькової. За даними ЗМІ, це колишня громадянська дружина Олега Ляшка.

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