Холодницький підозрює, що нардепи планували бурштинову оборудку на базі наказу приятеля Луценка

Народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков планували організувати видобуток бурштину під виглядом рекультивації земель, для чого було використано відповідний наказ Держлісагентства за підписом заступника керівника агентства – Володимира Бондаря.

Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Назар Холодницького.

За словами прокурора, в матеріалах кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро, фігурує наказ Держлісагентства від 21.04.2017 «Про затвердження переліку земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок видобування бурштину і потребують рекультивації».

Директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції повідомив, що нардепи Розенблат і Поляков підозрюються у намаганнях організувати видобуток бурштину під виглядом рекультивації земель у Рівненській, Житомирській та Волинських областях.

В наказі Держлісагенства є перелік з 2046 ділянок, які постраждали від нелегального видобутку бурштину і потребують рекультивації.

Володимир Бондар був призначений заступником голови Держлісагентства за результатами кадрового конкурсу в вересні 2016 року. Він єдиний заступник керівника агентства Христини Юшкевич, яка була в.о. директора з червня минулого року, а повноцінним керівником уряд її призначив 26 квітня 2017 року – через 5 днів після підписання наказу про рекультивацію.

Бондар в 2002-2005 роках був народним депутатом, входив до фракції «Наша Україна», в 2005-2007 роках очолював Волинську облдержадміністрацію. На останніх місцевих виборах став депутатом Волинської облради від БПП. ЗМІ стверджують про давні приятельські відносини Бондаря з нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком. Минулого року Бондар підтвердив, що розмовляв з Луценком відносно призначення Віктора Швидкого першим заступником прокурора Волинської області.

20 червня НАБУ провело обшуки в Держлісагентстві. В самому агентстві заявили, що наказ про рекультивацію було розроблено на виконання урядової постанови від 30.11.2016 «Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину». В агентстві стверджують, що не мають відношення до підготовки урядового документу.

В самій згаданій урядовій постанові вказано, що вона розроблена з ініціативи міністерства економічного розвитку та торгівлі. Очолює це міністерство перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

У вівторок НАБУ та САП повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Мова йде про двох охоронців нардепа Бориса Розенблата (БПП), помічника-консультанта нардепа та трьох представників міжфракційного парламентського об’єднання «Депутатський контроль». Відомо, що серед підозрюваних – представник цього об’єднання, депутат від «Народного фронту» Максим Поялков, ім’я третього депутата офіційно не називалося.

Допомогу САП і НАБУ в розслідуванні справи надало Федеральне бюро розвідувань (США). САП вже скерував до ГПУ подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

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