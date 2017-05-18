Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх, російських та європейських труб на 839 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 16 травня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 839,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма Віктор Пінчука має поставити до липня 17 тис тонн різних обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна), ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод» (Росія), «Vallourec Deutschland GmbH» (Німеччина) і «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg» (Австрія). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Російська безшовна труба з трикутною різзю 426×11 Д ТУ 14-3-1575-88 коштує 58 400 грн./т.

У січні «Інтерпайп» Віктора Пінчука пропонував її «Укргазвидобуванню» по 60 тис грн./т, однак на аукціоні знизив ціну на 10%. Відтак ціна могла становити близько 54 тис грн./т, що на 8% дешевше від нинішнього тендеру.

Решта труб, які закуповували тоді й зараз, подорожчала приблизно на стільки ж.

Ціна угоди на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 849,26 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Дніпровський трубний завод» і ТОВ «Нафтосервіс».

Співвласниками «Дніпровського трубного заводу» є Олександр Георгієв, Юлія Кириченко, Віктор Сербін і Дмитро Войт – син Сергія Войта, гендиректора ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Очолює «ДТЗ» Євген Жаріков. Із 2008 р. керуючою компанією цього заводу є ЗАТ «Корпорація Сталь» Георгієва. Георгієву належить ще одна фірма – ТОВ «Українська хімічна компанія».

«ДТЗ» володіє чвертю акцій ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (у стані санації). Ще чверть акцій має компанія «Eclat Invest Ltd» (Делавер, США), а 20% – Олексій Петров.

Войт-молодший також є засновником ТОВ «ПФ «Сулинська затока» і ліквідованого ТОВ «Укрвоєнекспорт».

Дніпровський «Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову.

Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках конкурент виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

Найменування товару Виробник Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ Труба обсадна безшовна з трикутною різзю 426×11 Д (ТУ 14-3-1575-88) ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод», Росія 500 58 400,40 Труба обсадна 244,48×11,99 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-2 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAM21 «Vallourec Deutschland GmbH», Німеччина 320 56 332,80 Труба обсадна 244,48×13,84 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-2 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAM TOP 400 56 332,80 Труба обсадна 244,48×13,84 VM-150 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-2 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAM TOP 60 85 848,00 Труба обсадна 177,8×10,36 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M ПАТ «Інтерпайп НТЗ», Україна 500 59 811,60 Труба обсадна 177,8×11,51 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M 100 59 811,60 Труба обсадна 168,28×10,59 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT RC «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg», Австрія 600 59 811,60 Труба обсадна 168,28×12,06 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT RC 110 59 811,60 Труба обсадна 139,7×10,54 VAD-150 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT RC 60 86 235,60 Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324×9,5 Д ГОСТ 632-80 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», Україна 200 45 205,20 Труба обсадна ОТТМ, вик. А,324×1 ІД ТОСТ 632-80 650 45 205,20 Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324×12,4 Д ТОСТ 632-80 1 100 45 205,20 Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×11 ЕГОСТ 632-80 1 100 45 114,00 Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Е ТОСТ 632-80 400 45 114,00 Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324х12,4 Л ТОСТ 632-80 120 48 354,00 Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324х12,4 М ГОСТ 632-80 60 53 160,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×8,9Д ГОСТ 632-80 280 46 165,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×1 ОД ГОСТ 632-80 1 100 46 165,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1Д ГОСТ 632-80 600 46 165,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Д ГОСТ 632-80 300 46 165,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10,0 Е ГОСТ 632-80 1 100 46 434,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Е ГОСТ 632-80 900 46 434,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А,245х12,0 Е ГОСТ 632-80 800 46 434,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Л ГОСТ 632-80 100 48 234,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Л ГОСТ 632-80 200 48 234,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А,245х12 Л ГОСТ 632-80 100 48 234,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 М ГОСТ 632-80 100 53 160,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×13,8 М ГОСТ 632-80 120 53 160,00 Труба обсадна, безшовна ОГ-1М 194×12,7 Е ТУ У 27.2-8-89-2004 100 55 800,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10.4 Д ГОСТ 632-80 60 46 045,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10.4 Л ГОСТ 632-80 60 59 508,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×8,9 Д ГОСТ 632-80 60 46 045,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Д ГОСТ 632-80 1 000 46 045,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Д ГОСТ 632-80 60 46 045,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Е ГОСТ 632-80 1 400 47 874,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Е ГОСТ 632-80 300 47 874,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Л ГОСТ 632-80 600 59 508,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А,168×12,1 Л ГОСТ 632-80 260 59 508,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×9,2 Д ГОСТ 632-80 400 45 925,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×10,5 Д ГОСТ 632-80 300 45 925,20 Труба обсадна ОТТГ, вик.А,140х 10,5 Е ГОСТ 632-80 300 47 874,00 Труба обсадна ОТТГ, вик.А,140х 10,5 Л ГОСТ 632-80 120 59 410,80

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