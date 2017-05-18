Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх, російських та європейських труб на 839 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
18 Травня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 16 травня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 839,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Фірма Віктор Пінчука має поставити до липня 17 тис тонн різних обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна), ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод» (Росія), «Vallourec Deutschland GmbH» (Німеччина) і «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg» (Австрія). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Російська безшовна труба з трикутною різзю 426×11 Д ТУ 14-3-1575-88 коштує 58 400 грн./т.
У січні «Інтерпайп» Віктора Пінчука пропонував її «Укргазвидобуванню» по 60 тис грн./т, однак на аукціоні знизив ціну на 10%. Відтак ціна могла становити близько 54 тис грн./т, що на 8% дешевше від нинішнього тендеру.
Решта труб, які закуповували тоді й зараз, подорожчала приблизно на стільки ж.
Ціна угоди на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 849,26 млн грн.
Конкурентами були ТОВ «Дніпровський трубний завод» і ТОВ «Нафтосервіс».
Співвласниками «Дніпровського трубного заводу» є Олександр Георгієв, Юлія Кириченко, Віктор Сербін і Дмитро Войт – син Сергія Войта, гендиректора ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».
Очолює «ДТЗ» Євген Жаріков. Із 2008 р. керуючою компанією цього заводу є ЗАТ «Корпорація Сталь» Георгієва. Георгієву належить ще одна фірма – ТОВ «Українська хімічна компанія».
«ДТЗ» володіє чвертю акцій ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (у стані санації). Ще чверть акцій має компанія «Eclat Invest Ltd» (Делавер, США), а 20% – Олексій Петров.
Войт-молодший також є засновником ТОВ «ПФ «Сулинська затока» і ліквідованого ТОВ «Укрвоєнекспорт».
Дніпровський «Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову.
Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.
Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».
У 2008-2012 роках конкурент виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.
|Найменування товару
|Виробник
|Кількість, т
|Ціна, грн./т із ПДВ
|Труба обсадна безшовна з трикутною різзю 426×11 Д (ТУ 14-3-1575-88)
|ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод», Росія
|500
|58 400,40
|Труба обсадна 244,48×11,99 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-2 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAM21
|«Vallourec Deutschland GmbH», Німеччина
|320
|56 332,80
|Труба обсадна 244,48×13,84 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-2 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAM TOP
|400
|56 332,80
|Труба обсадна 244,48×13,84 VM-150 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-2 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAM TOP
|60
|85 848,00
|Труба обсадна 177,8×10,36 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M
|ПАТ «Інтерпайп НТЗ», Україна
|500
|59 811,60
|Труба обсадна 177,8×11,51 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M
|100
|59 811,60
|Труба обсадна 168,28×10,59 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT RC
|«Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg», Австрія
|600
|59 811,60
|Труба обсадна 168,28×12,06 Р110 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT RC
|110
|59 811,60
|Труба обсадна 139,7×10,54 VAD-150 виготовлена у відповідності до вимог стандарту АРІ 5 СТ, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT RC
|60
|86 235,60
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324×9,5 Д ГОСТ 632-80
|ПАТ «Інтерпайп НТЗ», Україна
|200
|45 205,20
|Труба обсадна ОТТМ, вик. А,324×1 ІД ТОСТ 632-80
|650
|45 205,20
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324×12,4 Д ТОСТ 632-80
|1 100
|45 205,20
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×11 ЕГОСТ 632-80
|1 100
|45 114,00
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Е ТОСТ 632-80
|400
|45 114,00
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324х12,4 Л ТОСТ 632-80
|120
|48 354,00
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А,324х12,4 М ГОСТ 632-80
|60
|53 160,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×8,9Д ГОСТ 632-80
|280
|46 165,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×1 ОД ГОСТ 632-80
|1 100
|46 165,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1Д ГОСТ 632-80
|600
|46 165,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Д ГОСТ 632-80
|300
|46 165,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10,0 Е ГОСТ 632-80
|1 100
|46 434,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Е ГОСТ 632-80
|900
|46 434,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А,245х12,0 Е ГОСТ 632-80
|800
|46 434,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Л ГОСТ 632-80
|100
|48 234,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Л ГОСТ 632-80
|200
|48 234,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А,245х12 Л ГОСТ 632-80
|100
|48 234,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 М ГОСТ 632-80
|100
|53 160,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×13,8 М ГОСТ 632-80
|120
|53 160,00
|Труба обсадна, безшовна ОГ-1М 194×12,7 Е ТУ У 27.2-8-89-2004
|100
|55 800,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10.4 Д ГОСТ 632-80
|60
|46 045,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10.4 Л ГОСТ 632-80
|60
|59 508,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×8,9 Д ГОСТ 632-80
|60
|46 045,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Д ГОСТ 632-80
|1 000
|46 045,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Д ГОСТ 632-80
|60
|46 045,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Е ГОСТ 632-80
|1 400
|47 874,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Е ГОСТ 632-80
|300
|47 874,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Л ГОСТ 632-80
|600
|59 508,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А,168×12,1 Л ГОСТ 632-80
|260
|59 508,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×9,2 Д ГОСТ 632-80
|400
|45 925,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×10,5 Д ГОСТ 632-80
|300
|45 925,20
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А,140х 10,5 Е ГОСТ 632-80
|300
|47 874,00
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А,140х 10,5 Л ГОСТ 632-80
|120
|59 410,80
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