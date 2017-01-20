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Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх та російських труб на 189 мільйонів

20 січня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 16 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Інтерпайп Україна» обсадних безшовних сталевих труб на 189,36 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця січня поставлять 3 900 тонн різних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та 100 тонн труби із трикутною різьбою 426х11 Д ТУ 14-3-1557-88 виробництва ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод» (Росія). Повний перелік можна побачити у таблиці нижче.

Згідно пропозиції, українські труби коштували 44-88 тис грн., а російська труба – 60 тис грн. за тонну. Однак у ході аукціонів фірма Віктора Пінчука знизила ціну відповідно на 2% і 10%, а договір «Укргазвидобування» не оприлюднило. Отже, остаточні ціни дещо відрізняються від пропозиції.

Економія порівняно з очікуваною вартістю закупівлі 199,45 млн грн. склала 5%.

Заявки ТОВ «Дніпровський завод бурового обладнання» («ДЗБО») Тетяни Островської і ТОВ «Компанія Метторг» Катерини Галєдіної щодо труби з трикутною різзю були на 5-7% дешевшими, але їх відхилили.

Перша фірма пропонувала продукцію, виготовлений за не підтвердженими розробником «Челябінським трубним заводом» ТУ 14-3-1575-88, термін дії яких збіг у 2000 році, а друга не подала вчасно пакет оригіналів документів.

Той же «ДЗБО», компанія «Vinyx General Trading l.l.c» (ОАЕ) з китайським товаром та ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» Світлани Чумакової та Ігоря Шаповал пропонували решту труб на 18% дешевше, проте їх відхилили. Пропозиція арабської фірми не відповідала технічним і кваліфікаційним вимогам. «ДЗБО» був включений до реєстру недобросовісних учасників через вищезгадане надання недостовірних документів, а «Енерго-Інвест» не надав оригінали документів.

У торгах також брали участь ТОВ «Інко-Профіт» і ТОВ «Дніпровський трубний завод».

Ціна за одиницю товару згідно первинної пропозиції «Інтерпайп Україна»

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Труба обсадна 139,7×10,54 V-150 різь типу «Преміум» або аналог 60 87 888
Труба обсадна з трикутною різзю 426х11 Д ТУ 14-3-1557-88 виробництва ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод» (Росія) 100 60 000
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Л ГОСТ 632-80 180 59 250
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Л ГОСТ 632-80 140 59 250
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×10,5 Л ГОСТ 632-80 100 59 250
Труба обсадна 139,7×10,54 N-80 ТУ У 24.2-05757883- 217:2013 різь UPJ 60 58 410
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Л ГОСТ 632-80 100 47 970
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Л ГОСТ 632-80 180 47 970
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Е ГОСТ 632-80 680 47 634
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Е ГОСТ 632-80 60 47 634
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×10,5 Е ГОСТ 632-80 60 47 634
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Е ГОСТ 632-80 470 46 230
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Е ГОСТ 632-80 560 46 110
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Е ГОСТ 632-80 350 46 110
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1Д ГОСТ 632-80 50 45 090
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Д ГОСТ 632-80 130 45 030
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×11 Е ГОСТ 632-80 220 44 850
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Е ГОСТ 632-80 160 44 850
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 140×9,2 Д ГОСТ 632-80 60 44 838
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×11 Д ГОСТ 632-80 80 44 130
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Д ГОСТ 632-80 200 44 130

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