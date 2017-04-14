Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Цей текст присвячений першому заступнику Держаудитслужби, який вже другий рік судиться з «Нашими грошами». Мовляв, якщо написати, що фірми, які заснувала його матір, постійно виграють тендери у Кернеса, то це принижує честь та гідність державного мужа.

І суд вже йому відмовляв та прямо вказував:

“Оціночне судження було висловлено щодо посадової особи органу державної влади, яка, погоджуючись на виконання владних повноважень, приймає на себе обов’язок нести і поєднаний з цими повноваженнями тягар, до складу якого входять зокрема і певні моральні збитки, дискомфорт від критичного ставлення населення до влади, а тому межа допустимої критики щодо такої особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи”.

Але в суді продовжується боротьба за іншу оцінку публікацій «Наших грошей». Ок, а нас продовжують цікавити офіційні дані про держслужбовців.

Згідно декларації першого заступника Голови Держаудитслужби Станіслава Анатолійовича Косінова, більшою частиною майна він володіє разом із дружиною Оксаною Тацій – донькою Василя Тація, многорічного ректора Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Частиною майна володіють дві доньки. Перелік цього майна включає два садових будиночка площею 745,7 та 458,10 кв.м., чотири квартири: площею 319,3 кв.м., 202,6 кв.м. 88,40 кв.м. та 87,90 кв.м. Підрахувати загальну кількість та площу земельних ділянок доволі важко, оскільки їх перелік займає 17 сторінок.

Крім того, Станіслав Косінов та Оксана Тацій разом з депутатом Харківської міськради Ігорем Аріхом, чиї родичі безкоштовно отримують землю від міськради, та колишнім прокурором Харкова Євгеном Поповичем є засновниками обслуговуючого кооператива «ЖБК «Троян». Більш того, й Попович й Аріх є сусідами Косінова у Черкаській Лозовій, поряд з ними землі орендує фірма «Бетонікс», яка афільована з родиною Кацуб.

Готівкою і на банківських рахунках родина зберігає більше 2 млн. грн., більше 170 000 доларів США та 286 тисяч євро.

При цьому заробітної плати Станіслав Косінов в 2016 році отримав всього 247 603 грн. Основний дохід родини становить дохід від підприємницької діяльності його дружини Оксани Тацій. В 2016 році вона отримала від якоїсь юридичної особи 3 мільйони 685 тисяч грн., а в 2015 році – 2 мільйони 610 тисяч грн.

Однак дружина Станіслава Косінова не надала йому інформації яка юридична особа нараховує їй ці доходи.

А перший заступник Голови Держаудитслужби України так і не зміг за два роки довідатись, яка юридична особа утримує його родину та її численну нерухомість. Яким чином він може проводити фінансовий контроль в масштабах всієї країни залишається питанням риторичним.

Окремо слід підкреслити, що Станіслав Косінов не вказав в декларації, що його дружина Оксана Тацій є бенефіціаром ТОВ «Харківський завод будівельних матеріалів «Астор». Одним з засновників є мати Станіслава Косінова – Світлана Косінова. Родина Косінова є засновниками Благодійного Фонду «Українська Слобожанщина». Цей фонд має у користуванні 2,42 га рекреаційних земель під Харковом, у Черкаській Лозовій.

Залишається одне єдине питання, чому під будинками Станіслава Косінова ще не проводяться пікети з вимогою продати будинки і купити програмне забезпечення в НАЗК.

Але ніхто від нього ніяких пояснень не вимагає – коли і як він все це встиг заробити. І жодного пікета у нього ніхто не провів. Навіть СБУ уваги не звертає. А могли б поцікавитись, чому саме Косінову прийшла в голову думка провести перше в Харкові опитування про надання російській статусу регіональної мови.

Блог від: Володимир Рисенко і «Харківський антикорупційний центр»

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