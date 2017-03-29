Великий світовий трейдер уперше склав конкуренцію «Нафтогазу» на мільярдних торгах «Укртрансгазу»

ПАТ «Укртрансгаз» 27 березня завершив приймати пропозиції щодо постачання газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб на 16,72 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Укртрансгаз» планує замовити поставки газу, необхідного для функціонування магістральних газопроводів, на квітень-грудень 2017 року.

Вперше в історії «Укртрансгаз» проводить цю закупівлю, розбивши великий обсяг на десять маленьких лотів по 218 млн кубометрів газу кожен. Це мало дозволити брати участь у торгах українським компаніям, які добувають порівняно невеликі обсяги, та трейдерам, які можуть забезпечити імпорт порівняльно невеликих обсягів газу.

Однак два лоти уже довелось відмінити через нестачу учасників, тобто на них не подався навіть «Нафтогаз». За рештою лотів очікується рішення про допущення компаній до аукціонів, які відбудуться орієнтовно 3 травня.

Державний «Нафтогаз України» подав свої пропозиції по восьми лотам та у більшості випадків має лише одного конкурента (див. нижче у таблиці).

При цьому на торги за трьома лотами вперше прийшло ще й ТОВ «Трафігура Юкрейн» – новостворена дочірня компанія великого трейдера «Trafigura» з Нідерландів. Загалом вона претендує на поставку 654 тис кубометрів газу.

Окрім «Нафтогазу», вона буде змагатись на окремих аукціонах із ТОВ «Еру Трейдінг» Андрія Фаворова та з ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія» Ірини Онищенко.

Нагадаємо, «Укртрансгаз» також вперше на торгах такого рівня вимагає від потенційних постачальників надання банківської гарантії виконання зобов’язання. Фірми, які планують виграти торги, мають подати гарантії у розмірі 5% від суми угоди – ці кошти «Укртрансгаз» забере собі у випадку, якщо постачальник зірве поставки газу вже після підписання угоди.

Кошти мають перераховуватись на рахунок «Укртрансгазу» в «Укргазбанку». Гарантія має діяти до 31 січня 2018 року.

«У разі порушення Гарантом свого обов`язку його відповідальність не обмежується сумою, на яку видано дану банківську гарантію. За невиконання або неналежне виконання Гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування коштів згідно із письмовими вимогами, Гарант сплачує Бенефіціару пеню в розмірі подвійної ставки Національного банку України від розміру невиконаних або неналежно виконаних зобов’язань за кожний день прострочення», – вказано у тендерній документації.

Введення вимоги про банківську гарантію виконання зобов’язання має убезпечити замовника від недобросовісних переможців торгів, які після перемоги на тендері та підписання угоди просто не проводять поставку, вимагаючи від замовника підвищення ціни.

№ лота Потенційні учасники аукціонів Примітки 1 – Відмінено через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. 2 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Еру Трейдінг» Власником фірми є Андрій Фаворов. ТОВ «Трафігура Юкрейн» («LLC Trafigura Ukraine») Фірма зі статутним капіталом 10 тис грн. була створена у липні 2016 року і належить компанії «Trafigura Ventures 5 B.V.» (Нідерланди) та Наталії Афанасьєвій (частка 0,5%). Директором є Тарас Савченко. ЇЇ номер телефону +380444289444 використовувало бухгалтерське ТОВ «ТМФ Україна» голландської фірми «ТМФ Мідл Іст Енд Ефріка Б.В.». 3 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Група «УМВБ» Засновниками є фінансист Олександр Гінзбург, ТОВ «КУА «Ізі Лайф» і вірґінський офшор «FTN Monitor Limited». Фірмі належить 49% акцій ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (УМВБ). 4 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» Фірма належить екс-міністру екології Миколі Злочевському. 5 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Група «УМВБ» Див. вище. 6 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Трафігура Юкрейн» («LLC Trafigura Ukraine») Див. вище. ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія» Київська фірма зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Ірині Онищенко. Адреса фірми по вул. Хорива, 55а та номер телефону 044 467-50-18 співпадає з ТОВ «Укрнафтагазенерго». Засновниками того є Марія Яковлєва, МПП «ВПК» Вацлава Качуровського і ТОВ «Промкомунпостач» Олексія Соколова і Зої Гринько. У січні ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» замовило їй газу виробництва холдингу Вадима Новінського на 25,03 млн грн. 7 – Відмінено через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. 8 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Еру Трейдінг» Власником фірми є Андрій Фаворов. ТОВ «Трафігура Юкрейн» («LLC Trafigura Ukraine») Див. вище. 9 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Газоторгова компанія» Київська фірма Олексія Дубаса і Прокопія Каніковського прописана разом із ТОВ «Скела Терциум» Сергія Непом’ящего та Євгенії Федорович по вул. Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/2. Раніше партнером Олексія Дубаса був його брат Антон Дубас, помічник біглого нардепа Олександра Онищенка («Воля народу») на громадських засадах. Їхній батько Богдан Дубас нещодавно став в. о. директора ДП «Держзовнішінформ». 10 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Газпостач-Черкаси» Фірму «Газпостач-Черкаси» зараз записано на Василя Задорожного і ТОВ «Союзкапітал» Ольги Тарабан. Однак раніше співзасновницею «Союзкапіталу» була згадана Ірина Онищенко, засновниця вищеназваної «Енергетичної нафтогазової компанії».