«Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 17 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія» про постачання природного газу на 25,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 3,00 млн куб. м газу виробництва ТОВ «Пром-Енерго Продукт» зі «Смарт-холдингу» Вадима Новінського по 8 345 грн. за тисячу кубометрів.

Це на пів відсотка дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Пропозицію ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського відхилили за відсутність на статуті печаток держреєстратора та коду доступу до результатів надання адміністративної послуги з електронною версією. Відтак допущеними конкурентами стали ТОВ «Газпостач-Черкаси» і ТОВ «Нафтогаз-Альянс».

Київська «Енергетична нафтогазова компанія» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Ірині Онищенко.

Адреса фірми по вул. Хорива, 55а та номер телефону 044 467-50-18 співпадає з ТОВ «Укрнафтагазенерго». Засновниками останнього є Марія Яковлєва, МПП «ВПК» Вацлава Качуровського і ТОВ «Промкомунпостач» Олексія Соколова і Зої Гринько.

У жовтні минулого року переможець виграв єдиний тендер КЗ «Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни» щодо поставки газу на 141 тис грн.

Власниками «Нафтогаз-Альянсу» є той самий Качуровський і Павло Янковський. Фірма теж використовує номер телефону 044 467-50-18 разом із ТОВ «КСВ Інтернешнл» Світлани Камишанської.

Фірму «Газпостач-Черкаси» зараз записано на Василя Задорожного і ТОВ «Союзкапітал» Ольги Тарабан. Однак раніше співзасновницею «Союзкапіталу» була вищеназвана Ірина Онищенко.

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