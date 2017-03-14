Після передахування «Укрзалізниці» Кубів поставив свою людину виписувати «дизельні» довідки

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Богдан Дубас

Міністерство економічного розвитку та торгівлі призначило виконуючим обов’язки директора державного підприємства «Держзовнішінформ» Богдана Дубаса.

Дані про призначення внесені до держреєстру у січні 2017 року.

Останнім місцем роботи Дубаса була посада першого заступника голови Київської міськдержадміністрації, яку він отримав відразу після зміни влади в країні в березні 2014 року. Після перемоги на виборах Віталія Кличка на початку літа 2014 року Дубас був звільнений.

Дубас має тісні зв’язки з нинішнім керівником Мінекономрозвитку та торгівлі – першим віце-прем’єром Степаном Кубівим. Наприклад, під час Майдану Дубас був заступником коменданта майдану Кубіва. Останній в ЗМІ розказував, що знайомий з Дубасом з середини 90-хх років.

«Держзовнішінформ» займається дослідженням кон’юктури різних ринків та видачею довідок про ціни на різні товари.

Підприємство неодноразову потрапляло в епіцентр скандалів в сфері держзакупівель. Останній з таких трапився на початку року, коли «Держзовнішінформ» видав «Укрзалізниці» довідку з заниженими ринковими цінами на дизпаливо, що дозволило компанії «Вог Аеро Джет» вимагати підвищення вартості палива на 10% через зміну кон’юктури ринку. При чому, якщо раніше «Держзовнішінформ» потрапляв в скандали після надання довідок з завищеними цінами, то в січні 2017 року підприємство зробило навпаки –  заднім числом видало довідку за грудень про низький рівень цін. За даними «Консалтингової групи «А-95»,  в день тендеру «Укрзалізниці» 22 грудня 2016 року середня ринкова вартість вагонної партії дизпалива складала 20 830 грн./т, але в довідці «Держзовнішінформ» була інша цифра – 18 500 грн.

Таким чином, ця довідка стала підставою для того, щоб «Укрзалізниця» доплатила «Вог Аеро Джет» за дизпаливо додатково 100 млн грн. Зараз цей епізод розслідує Генеральна прокуратура, яка нещодавно заарештувала рахунки «Вог Аеро Джет».

Нагадаємо, в середині січня прийняв рішення про перепорядкування «Укрзалізниці» від Міністерства інфраструктури безпосередньо Кабінету міністрів. Формально ініціатором цього рішення був саме Кубів.

Один з синів Дубаса Антон два парламентські скликання був помічником нардепа Олександра Онищенка («Воля народу»), який сьогодні переховується в Лондоні від українських правоохоронців.

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