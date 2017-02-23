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«Укртрансгаз» вперше купує газ на 17 мільярдів, роздробивши обсяг на дрібні лоти, і вимагає 5% гарантійних грошей

23 Лютого 2017

ПАТ «Укртрансгаз» оголосив тендер на постачання 2,18 млрд кубометрів технологічного газу на очікувану суму 16,72 млрд грн. Аукціони призначено на 25 квітня, повідомляється в системі «Прозорро».

«Укртрансгаз» планує замовити поставки газу, необхідного для функціонування магістральних газопроводів, на квітень-грудень 2017 року.

Вперше в історії «Укратрансгаз» проводить цю закупівлю, розбивши великий обсяг на маленькі лоти – загалом відбудеться десять аукціонів на поставку 218 млн кубометрів газу кожен.

Це дозволить брати участь у торгах українським компаніям, які добувають порівняно невеликі обсяги. У останні два роки «Укртрансгаз» регулярно відхиляв такі фірми і підряди без конкуренції зрештою отримував «Нафтогаз України». Остання угода на постачання газу на 13,40 млрд грн. до квітня була укладена саме по переговорній процедурі.

При цьому «Укртрансгаз» також вперше на торгах такого рівня вимагає від потенційних постачальників надання банківської гарантії виконання зобов’язання. Фірми, які планують виграти торги, мають подати гарантії у розмірі 5% від суми угоди – ці кошти «Укртрансгаз» забере собі у випадку, якщо постачальник зірве поставки газу вже після підписання угоди.

Кошти мають перераховуватись на рахунок «Укртрансгазу» в «Укргазбанку». Гарантія має діяти до 31 січня 2018 року.

«У разі порушення Гарантом свого обов`язку його відповідальність не обмежується сумою, на яку видано дану банківську гарантію. За невиконання або неналежне виконання Гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування коштів згідно із письмовими вимогами, Гарант сплачує Бенефіціару пеню в розмірі подвійної ставки Національного банку України від розміру невиконаних або неналежно виконаних зобов’язань за кожний день прострочення», – вказано у тендерній документації.

Введення вимоги про банківську гарантію виконання зобов’язання має убезпечити замовника від недобросовісних переможців торгів, які після перемоги у тендері і підписанні угоди просто не проводять поставку, вимагаючи від замовника підвищення ціни.

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