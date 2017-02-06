АМКУ зарубав тендер на коштовного продавця квитків на «Євробачення» по скарзі дешевшого конкурента

Антимонопольний комітет 6 лютого зобов’язав Національну телекомпанію України відмінити тендер на послуги з продажу квитків на пісенний конкурс «Євробачення – 2017». Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Тендер був оголошений 3 січня, аукціон відбувся 19 січня, а повідомлення про намір укласти договір опублікували 20 січня. Відтак нові торги після відміни цього тендеру вдасться завершити приблизно на початку березня, якщо знову не буде якихось оскаржень. Півфінал і фінал «Євробачення – 2017» відбудеться 9-13 травня.

Угоду вартістю 2,54 млн грн. збиралися укласти за результатами тендеру з ПП «В Тікет».

Дешевшими конкурентами були ТОВ «Укртікет», ТОВ «Маестро Тікет Систем» і ТОВ «Білетна агенція «Карабас». Під час аукціону перша з цих трьох фірм знизила ціну до 1 копійки, а інші дві – до 352-353 тис грн. Але згодом тендерний комітет відхилив пропозиції усіх трьох дешевих конкурентів через різноманітні претензії.

Зокрема компанія «Маестро Тікет Систем» не підтвердила рівень знань англійської мови у п’яти операторів власного кол-центру, середнє щомісячне навантаження на сайт щонайменше 100 тис відвідувань за останній рік та наявність сканерів для пунктів контролю, а також не подала довільну презентацію.

«Маестро Тікет Систем» оскаржила в АМКУ своє відхилення та перемогу «В Тікет». Адмінколегія визнала правомірним рішення про відхилення дешевої фірми. Водночас, перевіривши пропозицію переможця, адмінколегія погодилась, що замовник мав відхилити і його теж через низку недоліків, а саме:

Відсутність інформації, що працівники, на яких надано підтверджуючі документи щодо рівня знання англійської мови, є операторами кол-центру. При цьому замовник звернувся до переможця за роз’ясненням/уточненням, а той уточнив це листом. Надані переможцем в листі-уточненні дані щодо працівників містять невідповідності з поясненнями замовника. Переможцем не підтверджено присутність визначеної організатором кількості працівників зі сканерами на пунктах контролю. У довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів не зазначено номери телефонів підприємств, яким надавались послуги. Не всі сторінки сайту переможця мають три мови, включно з англійською, які може обрати користувач.

Нагадаємо, днями заступник керівника НТКУ з питань проведення конкурсу Павло Грицак повідомив, що квитки коштуватимуть у середньому від 40 до 200 євро. Вони будуть продаватись на дев’ять подій.

«Мінімальний дохід, який планували, – 44 мільйони. Але після тендеру ми ведемо активні переговори з переможцем. Наразі ми очікуємо, що доходи від продажу квитків будуть перевищувати 60 мільйонів гривень», – зазначив Грицак.

Фірмою «В Тікет» володіє Дмитро Феліксов, директором є Дмитро Чінь.

Феліксов – гендиректор компанії «VIRUS Music» Оксани Феліксової, засновник онлайн-сервісу з продажу квитків «Concert.UA» та компаній «Cloud9», «VIRUS Booking», «EventLab» і «TopDJ Shop».

Чінь є співзасновником ГО «Київські міські проекти» разом із Євгеном Лисенком і Володимиром Хоменком.

Засновниками «Маестро Тікет Систем» є Валерій Луцький, Олександр Порядченко та Ольга Чижевська, яким також належить ТОВ «Контрамарка Україна».

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