НТКУ обрала продавця квитків на «Євробачення» за 2,5 мільйона, забракувавши трьох дешевших

Національна телекомпанія України 20 січня за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з ПП «В Тікет» про послуги з продажу квитків на пісенний конкурс «Євробачення – 2017» на 2,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Квитки продаватимуть у мережі кас, в єдиному білетному полі з основними білетними операторами українського квиткового ринку, у бекофісі з продажу для делегацій, а також у касах на локаціях Арени та Містечка.

Фірма отримає за свої послуги визначену за результатами тендеру комісійну винагороду. Вона на мільйон гривень менша, ніж визначена раніше очікувана ціна закупівлі 3,53 млн грн. За розрахунками НТКУ це становило 8% від загальної вартості квитків. Відтак усього за них планується виручити близько 44,14 млн грн.

Нагадаємо, у грудні НТКУ уклала угоди щодо проведення «Євробачення» на загальну суму 43,09 млн грн. Зокрема орендувала Міжнародний виставковий центр для проведення конкурсу за 35,10 млн грн.

На «білетному» тендері конкурентами були ТОВ «Укртікет», ТОВ «Маестро Тікет Систем» і ТОВ «Білетна агенція «Карабас». Під час аукціону перша фірма знизила ціну до 1 коп., а інші дві – до 352-353 тис грн., але згодом пропозиції усіх трьох відхилили.

«Укртікет» і «Маестро Тікет Систем» не підтвердили рівень знань англійської мови у п’яти операторів власного кол-центру та середнє щомісячне навантаження на сайт щонайменше 100 тис відвідувань за останній рік. Крім того, «Укртікет» приніс один аналогічний договір замість двох та не довів наявність резервних серверів і п’ятикратного запасу ємності основних серверів, а «Маестро Тікет Систем» не подав довільну презентацію та не довів наявність сканерів для пунктів контролю. Ці дві фірми 27 і 30 січня оскаржили в АМКУ своє відхилення та перемогу «В Тікет». Скарги очікують прийняття до розгляду адмінколігією.

Компанію «Карабас» відхилили через відсутність довільної інформаційної довідки про підприємство, копії статуту, проекту договору, довільної довідки про підписанта та документу на підтвердження його повноважень.

Фірмою-переможцем «В Тікет» володіє Дмитро Феліксов, директором є Дмитро Чінь.

Феліксов – гендиректор компанії «VIRUS Music» Оксани Феліксової, засновник онлайн-сервісу з продажу квитків «Concert.UA» та компаній «Cloud9», «VIRUS Booking», «EventLab» і «TopDJ Shop».

Чінь є співзасновником ГО «Київські міські проекти» разом із Євгеном Лисенком і Володимиром Хоменком.

Одеський «Укртікет» належить Ользі Компанієць і ТОВ «Герц» Костянтина Ткача, Геннадія Беседовського і Дмитра Нікітіна – власників ТОВ «Аверс».

Засновниками «Маестро Тікет Систем» є Валерій Луцький, Олександр Порядченко та Ольга Чижевська, яким також належить ТОВ «Контрамарка Україна».

Фірмою «Карабас» володіють киянка Леся Бедрицька та росіяни Євгеній Фінкельштейн та Надія Соловйова. Остання – продюсер, засновниця російської компанії «Sav Entertainment» і третя дружина телеведучего Володимира Познера.

Фінкельштейн – засновник російської корпорації «PMI» («Петербургская Музыкальная Индустрия»). В Україні він також співволодіє ТОВ «Пі Ем Ай-Україна» разом із Максимом Плахтієм, власником ТОВ «Фронт.Менеджер».

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