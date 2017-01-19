Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

КП «Компанія «Вода Донбасу» (Маріуполь, Донецька область) 16 січня уклало 147 угод на допорогові закупівлі різних товарів і послуг на загальну суму 72,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод менша від 1,00 млн грн. При цьому половина угод була укладена на суму 999 999 грн. Це лише на одну гривню менше від порогу, після якого замовник мав проводити відкриті торги з щонайменше двома учасниками. І зменшення очікуваної ціни закупівлі лише на одну гривню від 1 млн грн. дозволило водоканалу проводити закупівлі без торгів, укладаючи угоди з непрозоро обраними фірмами без аукціонів.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку з ринковими цінами.

У частині закупівель, де предметом був один товар, тендерну ціну можна було отримати, розділивши загальну суму на кількість замовленого. Так, вітрозахисні утеплені куртки замовили по 455 грн./шт., костюми робочі – по 258 грн./шт., пропан-бутан – по 13,09 грн./л і 18,75 грн./л, керосин – по 35,22 грн./л, глину П1Т1КА – 2 901 грн./т., господарське мило – по 8,33 грн./шт., туалетний папір – по 5,88 грн./шт.

Із загальної суми половина, або 35,74 млн грн. припало на чотирьох найбільших постачальників.

Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» росіян Віктора Данілкіна і Тетяни Тісової та Геннадія Яська з Латвії отримала замовлень на 15,97 млн грн.

Київському ТОВ «Профіторг-К» Ольги Овчаренко заплатять ще 11,00 млн грн.

ТОВ «Компанія Олві» Олега Козлова, зареєстроване в окупованому Харцизьку Донецької області, отримало підрядів на 5,20 млн грн.

Запорізька філія ТОВ «Культтовари+», засновниками якого є Тетяна Бакуновська та ТОВ «Культтовари Україна» Олени Кисельової і Наталії Куляс, отримає 3,57 млн грн.

Нагадаємо, ДП «Селидіввугілля» із серпня минулого року оприлюднило у «Прозорро» звіти про допорогові закупівлі на загальну суму 85,00 млн грн. (детальніше про це читайте у статті «Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»).

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЖКГ