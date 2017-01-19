НОВИНИ

19.01.2017

Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Генпрокуратура отримали доступ до рахунків Азарова-молодшого в банках України

Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

«Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Суд не дав Дратверу скористуватись «кредитом довіри» і залишив в СІЗО під заставу 5 мільйонів за розкрадання в «БГ-банку»

Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

19 січня 2017

КП «Компанія «Вода Донбасу» (Маріуполь, Донецька область) 16 січня уклало 147 угод на допорогові закупівлі різних товарів і послуг на загальну суму 72,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод менша від 1,00 млн грн. При цьому половина угод була укладена на суму 999 999 грн. Це лише на одну гривню менше від порогу, після якого замовник мав проводити відкриті торги з щонайменше двома учасниками. І зменшення очікуваної ціни закупівлі лише на одну гривню від 1 млн грн. дозволило водоканалу проводити закупівлі без торгів, укладаючи угоди з непрозоро обраними фірмами без аукціонів.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку з ринковими цінами.

У частині закупівель, де предметом був один товар, тендерну ціну можна було отримати, розділивши загальну суму на кількість замовленого. Так, вітрозахисні утеплені куртки замовили по 455 грн./шт., костюми робочі – по 258 грн./шт., пропан-бутан – по 13,09 грн./л і 18,75 грн./л, керосин – по 35,22 грн./л, глину П1Т1КА – 2 901 грн./т., господарське мило – по 8,33 грн./шт., туалетний папір – по 5,88 грн./шт.

Із загальної суми половина, або 35,74 млн грн. припало на чотирьох найбільших постачальників.

Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» росіян Віктора Данілкіна і Тетяни Тісової та Геннадія Яська з Латвії отримала замовлень на 15,97 млн грн.

Київському ТОВ «Профіторг-К» Ольги Овчаренко заплатять ще 11,00 млн грн.

ТОВ «Компанія Олві» Олега Козлова, зареєстроване в окупованому Харцизьку Донецької області, отримало підрядів на 5,20 млн грн.

Запорізька філія ТОВ «Культтовари+», засновниками якого є Тетяна Бакуновська та ТОВ «Культтовари Україна» Олени Кисельової і Наталії Куляс, отримає 3,57 млн грн.

Нагадаємо, ДП «Селидіввугілля» із серпня минулого року оприлюднило у «Прозорро» звіти про допорогові закупівлі на загальну суму 85,00 млн грн. (детальніше про це читайте у статті «Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»).

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.01.2017

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Суми Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Черкаси Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Запоріжжя Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

Київ «Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Київ Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Львів Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Суми Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Київщина Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Дніпро Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

Ужгород Вищий суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка

Черкаси Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Харків НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами

Миколаїв Фірма з окупованої Горлівки виграла півмільйона на російське добриво для ліцею на Миколаївщині

17.01.2017

Одеса Освітяни Одеси замовили своїй улюблениці харчів на 152 мільйони за високими цінами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ